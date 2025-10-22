Ключевые моменты

СБУ представила модернизированные «Sea Baby», отмечают их эффективность в операциях в Черном море и роль в ударе по Крымскому мосту.

Новые версии дронов получили усиленные двигатели, современную навигацию и значительно увеличенные дальность и грузоподъемность.

Показанные образцы включают варианты с пулеметной установкой и с ракетной системой залпового огня.

Sea Baby — новое поколение беспилотников

Служба безпеки Украины продемонстрировала обновленное поколение морских беспилотных платформ «Sea Baby». По словам руководства СБУ, эти дроны уже применялись в операциях в Черном море и показали свою результативность — в том числе при ударе по Крымскому мосту 3 июня 2025 года. Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич рассказал, что «Sea Baby» доставляли взрывчатку к целям и обеспечивали поражение опор моста.

Представители СБУ отмечают, что новые модификации стали мощнее: у них усилены двигатели, улучшена система навигации, а также выросли характеристики дальности и грузоподъемности. Обновленные дроны способны преодолевать расстояние более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

На демонстрации показали два варианта дронов: один с гиро‑стабилизированной пулеметной установкой со средствами автоматического сопровождения и распознавания целей, второй — с ракетной системой залпового огня.

В то же время СБУ подчеркивает, что работает и над другими образцами вооружения, но подробности не разглашаются.

Руководители контрразведки и разработчики называют «Sea Baby» частью новой концепции морской войны, направленной на сохранение преимущества Украины в Черном море и нейтрализацию угрозы со стороны российского флота. По их словам, активное использование беспилотных платформ заставило Россию передислоцировать большинство своих военных кораблей в бухту Новороссийска и позволило разблокировать «зерновой коридор».

Напомним, в Украине официально зафиксировали пять рекордов, достигнутых благодаря использованию морских дронов. При этом попытки РФ разработать собственные ударные безэкипажные катера оказались неудачными.

