Ключевые моменты:

СБУ разоблачила британца Росса Катмора, завербованного российскими спецслужбами.

Британец прибыл в Украину в качестве военного инструктора для подготовки ВСУ.

Россияне предоставили Катмору огнестрельное оружие, которым, по данным следствия, могли убить Демьяна Ганула, Ирину Фарион и Андрея Парубия.

Приехал в Украину как инструктор

СБУ, при поддержке британских спецслужб, раскрыла британца Росса Дэвида Катмора, которого завербовали российские агенты по разведке и диверсиям в Украине на протяжении 2024–2025 годов.

По информации УП, Катмор приехал в Украину в 2024 как опытный военный инструктор. Он должен тренировать ВСУ был опытным военным, проходил службу в армии Великобритании и находился на Ближнем Востоке.

На самом же деле британец, по заданию РФ, собирал разведданные и планировал террористические акты, скрываясь под маской союзника.

Оружие для убийств и громкие жертвы

Следует отметить, что британцу российские спецслужбы предоставляли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Добавим, что следствие имеет основание полагать, что инструктор завозил и распределял в Украине оружие, с которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Росс Катмор сидит под стражей, а следственные действия продолжаются.

Напомним, в марте 2025 года, в центре Одессы неизвестный расстрелял общественного деятеля Демьяна Ганула. Стрелец открыл огонь из пистолета, ранив жертву, после чего спокойно подошел к лежавшему на земле раненому для контрольного выстрела. В тот же день стражи порядка задержали подозреваемого — им оказался 46-летний дезертир.

Уже через несколько месяцев, 30 августа 2025 года, во Львове был убит известный общественно-политический деятель, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Также во Львове, однако в июле 2024 года, была убита Ирина Фарион, которая известна своей непримиримой борьбой с русским языком.