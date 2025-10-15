Ключевые моменты

После приостановки гражданства Геннадия Труханова в Одессе создана городская военная администрация.

Местные жители разделились во мнениях: часть поддерживает мэра, другие – за перемены.

Сторонники Труханова вспоминают его проекты: детские сады, площадки, дороги.

Критики считают, что город пришёл в упадок и нуждается в новой управленческой команде.

Мнение одесситов об отстранении мэра Труханова и создании военной администрации

Валентина: «Я за Геннадия Труханова, он мне нравится. У меня маленький ребёнок, он открыл много детских садов, сделал немало детских площадок, поэтому Труханов устраивает меня как мэр. Он много делает для города, дороги отремонтировал. Защищал нашу Екатерину, хотя говорят, что она пророссийская, но ведь она основательница города, поэтому я считаю, что Геннадия очерняют».

Татьяна: «То, что я видела за все эти 11 лет, меня не устраивает. Мне всё равно, кто мэр. Если бы он что-то сделал для города, я бы его не критиковала. Да, что-то он делает, как говорят его сторонники, но, на мой взгляд, делает мало».

Татьяна: «Он всегда устраивал, во все времена. Из всех, кто у нас был, извините, я считаю, что он лучший. Должен быть нормальный, вменяемый человек, хотя бы один гражданский, который что-то понимает в этом хозяйстве! А военные? Они хорошие ребята, но в своей области».

Анна: «Вот вопрос вы задали… Я в Одессе живу уже 32 года, и скажу так: сколько бы у нас мэров ни было, он – лучший. Что бы ни говорили, а он старается. Да, сейчас в Украине много проблем, идёт война. Но если его заменить, скажем, на другого, то кто будет брать больше – он или кто-то новый? Думаю, новый. Поэтому я бы его оставила».

Сергей: «Лучше бы его, наверное, уже сменить. Хотя это должны решать все жители Одессы, а не отдельные люди».

Дарина: «Насколько я знаю, он много сделал для Одессы, но слишком долго находится на своём посту. Думаю, городу не помешали бы перемены, особенно сейчас».

Сергей: «Не нужно его менять. Нормальный человек, следит за порядком. Да, есть недостатки, но это погодные условия».

Миля: «Мне уже 90 лет, я не в курсе дела, так что ничего посоветовать не могу».

Юлия: «Считаю, это правильный шаг, потому что господин Геннадий, по-моему, не справляется со своими обязанностями. Если вспомнить недавнюю ситуацию с ливнями, погибло много людей из-за, казалось бы, простой ситуации. Если бы лучше следили за состоянием города, возможно, можно было бы этого избежать».

Валентина: «Пусть будет, как есть, потому что лучшего не найдёте».

Оксана: «Наверное, это нужно решать не одному человеку, а всем жителям города. Если возникает такой вопрос, у каждого есть право высказать своё мнение. Какое бы ни было решение, оно должно быть законным и справедливым».

Галина: «На сегодняшний день, наверное, пусть так и будет. Сейчас такое тяжёлое время, что вообще ничего не поймёшь».

Дарина: «Я в этом не разбираюсь, поэтому не буду комментировать».

Вадим: «Это сложный вопрос, я не особо слежу за его деятельностью. Но многие говорят, что это плохо. Не знаю, почему именно — может, потому что это будут резкие перемены, а все боятся перемен, особенно сейчас. Лично я не знаю».

Оксана: «Считаю, что менять не нужно, не на военную администрацию. Мне страшно, если городом будут управлять военные. Он гражданский человек, хотя к нему много вопросов. Но военные – это совсем другое. Лучше, чтобы выбирали местные, а кого пришлют – неизвестно».

Ирина: «Менять не нужно, пусть будет Труханов».

Ольга: «Судя по последним событиям после дождей, видно, что он не очень старается выполнять свои обязанности. Думаю, стоит поменять руководство и посмотреть, что получится».

Оксана: «Думаю, лучше заменить на другого человека. Военная администрация – пока рано, нужно сначала посмотреть, как справится кто-то новый. Возможно, потом и военная администрация понадобится».

Александр: «Лично мне Труханов не нравится, но как мэр – пусть работает. Полностью справиться не может, но из двух зол выбирают меньшее».

Нина: «Нужно заменить его на военную администрацию – и будет порядок. А то беспорядок кругом. Одесса рушится, скоро в море упадёт. Долго сидеть на одном месте нельзя, зажираются. Пусть молодёжь работает, она быстрее наведёт порядок».

Александр: «Дороги строятся, ремонтируются, претензий нет. Почему нужно менять?».

Антонина: «Он появляется всегда в конце, когда всё уже решено или поздно. Не буду говорить много, но, по-моему, он не справляется».

Сергей: «Перемены – к лучшему, реформы всегда нужны. Если это голос народа, если большинство поддерживает, значит, в этом есть смысл».

