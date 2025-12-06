Ключевые моменты:

6 декабря в Одессе и области увеличили длительность отключений света.

«Укрэнерго» дало новое распоряжение из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских ударов.

ДТЭК обновил графики стабилизационных отключений на весь день.

В течение суток графики могут меняться в зависимости от нагрузки на сеть.

По данным ДТЭК, графики отключений света в Одессе и области 6 декабря будут такими:

Отметим, что в течение дня ситуация в энергосистеме постоянно меняется, и соответственно могут изменяться и графики стабилизационных отключений.

О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.