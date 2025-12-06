Ключевые моменты:
- 6 декабря в Одессе и области увеличили длительность отключений света.
- «Укрэнерго» дало новое распоряжение из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских ударов.
- ДТЭК обновил графики стабилизационных отключений на весь день.
- В течение суток графики могут меняться в зависимости от нагрузки на сеть.
По данным ДТЭК, графики отключений света в Одессе и области 6 декабря будут такими:
Отметим, что в течение дня ситуация в энергосистеме постоянно меняется, и соответственно могут изменяться и графики стабилизационных отключений.
О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
