Ключевые моменты:

Школьники школ Болградской громады отправятся на каникулы традиционно с 27 октября.

Перенос на зиму для экономии энергоресурсов рассматривался, но решение оставили за педагогическими советами школ.

По закону, именно школы определяют структуру учебного года.

Осенние каникулы в школах Одесчины

В школах Болградской городской территориальной громады осенние каникулы пройдут по утверждённому плану — с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Болградского городского совета.

Такое решение принято Болградским городским советом.

Ранее Департамент образования Одесской ОГА рекомендовал школам области рассмотреть возможность переноса или отмены осенних каникул из-за возможных проблем с энергоресурсами зимой. Однако в Болграде решили не отклоняться от утвержденного расписания.

Согласно действующему законодательству, именно педагогические советы учебных заведений определяют структуру учебного года. Поэтому в школах Болградской громады решили оставить все без изменений.

Напомним, директор городского депатамента образования Одессы Елена Буйневич считает, что конец октября — это шанс для учеников наверстать упущенное, пока учебный процесс не нарушен из-за погодных условий или атак на инфраструктуру. Неделя с 28 октября будет посвящена повторению пройденного материала. Домашние задания и контрольные отменены — учеба будет в более мягком формате.

