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Новости Одессы и Одесской области

Ялинка з рапанів довжиною майже чотири метри: на Одещині встановили національний рекорд

Ялинка з рапанів довжиною майже чотири метри: на Одещині встановили національний рекорд

Незвичайну ялинку вже внесли до Національного реєстру рекордів України.

Про це повідомляє Факти.

Сьогодні, 19 грудня, в селищі міського типу Доброслав, адміністративному центрі Лиманського району Одеської області, встановили національний рекорд. Тут в рамках масштабного фестивалю «Доброславські Миколаї» представили незвичайну ялинку: красуню заввишки 3 метри 57 сантиметрів зробили з… раковин рапанів.

Рекордна ялинка у Доброславі.

Рекордна ялинка у Доброславі.

Незвичайну ялинку вже внесли до Національного реєстру рекордів України і вручили її творцям відповідний сертифікат.

В День святого Миколая, його резиденція відкрилася і в Лиманському районі.

У святі взяли участь десятки сотень людей: і малюки, і їх батьки, і бабусі з дідусями. Фестиваль «Доброславські Миколаї» зібрав не тільки жителів навколишніх селищ і гостей з Одеси. На свято з’їхалися туристи з багатьох регіонів України.

Рекордна ялинка у Доброславі.

Рекордна ялинка у Доброславі.

Найголовніше – тут нікому не нудно: ярмарок, відкриття Різдвяного містечка, щедре частування, парад Святих Миколаїв, конкурси, святковий концерт і, звичайно ж, подарунки для самих маленьких.

Фото: Факти

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