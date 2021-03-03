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Путешествуем по Одесской области: «водная» Беляевка (видео)

Путешествуем по Одесской области: «водная» Беляевка (видео)

«Одесская жизнь» продолжает цикл видеопутешествий по наиболее примечательным местам Одесской области. Сегодня наш путь лежит в Беляевку.

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Город Беляевка находится в 56 километрах от Одессы. Его население – 13 тысяч человек.

На месте, где сейчас расположена Беляевка, люди жили в эпоху бронзы и сарматские времена. Точных данных, когда на карте Украины появилась Беляевка, нет. Но считается, что село Беляевка было основано после ликвидации Запорожской Сечи. Нет у историков и единой версии о том, как возникло название Беляевка.

В 1805 году здесь появилась Свято-Успенская церковь (на фото), которая стала первым каменным строением в городе.

С Беляевкой также связана история одесского водопровода. В 1872 году здесь появилась насосная станция. А арка водонасосной станции «Днестр», питающей водой Одессу, считается одним из символов этого города.

Больше подробностей – в нашем видео:

А почитать о Беляевке и прочих интересных местах можно ЗДЕСЬ.

Также смотрите видео «Одесской жизни» о том, чем примечателен Белгород-Днестровский.

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