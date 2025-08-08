В связи с медицинской реформой и оптимизацией, в коммунальных больницах сокращено количество коек, освобождены некоторые помещения, что дает возможности для создания реабилитационных отделений. Это требует привлечения финансирования на ремонты, оборудование, подготовку специалистов соответствующего профиля.

В то же время есть государственные программы, различные благотворительные фонды, местные бюджеты, которые могут способствовать и помогать в реализации данного проекта.

Большинство раненых защитников желают проходить реабилитацию дома

В Одессе реабилитационные центры открыты в государственных, коммунальных и частных клиниках. Также реабилитацией занимаются санатории, профильные институты и общественные организации.

В области реабилитационное отделение есть только в больницах Белгород-Днестровского и Подольского районов. Некоторые другие коммунальные медицинские учреждения Одесской области тоже имеют возможности и желание открыть реабилитационные отделения, однако по разным причинам не могут достичь этой цели.

Генеральный директор коммунального неприбыльного предприятия «Ренийская центральная городская больница» Виталий Гайдуков уверен, что открытие реабилитационного отделения на базе местного медучреждения — тема актуальная.

— Я изучил опыт коллег в Румынии, Нидерландах, общался с военными медиками, — рассказывает руководитель, — Специалисты говорят о такой тенденции: несмотря на возможности реабилитации за рубежом, многиеф защитники, которые в ходе боевых действий получили ранения, предпочитают проходить реабилитацию именно дома, в Украине, — они не хотят оставлять свои семьи.

Рени имеет возможность создать реабилитационное отделение. В свое время Ренийский порт построил в городе профилакторий, где сейчас располагаются отделения городской больницы — реанимация, хирургия, терапия.

— Однако четвертый этаж здания практически незадействован, и именно здесь можно расположить реабилитационное отделение, — говорит Виталий Гайдуков, — Там можно будет предоставлять услуги не только жителям Ренийской громады, но и всем желающим. Не знаю сегодня на Одесщине больниц, где есть, как у нас, двухместные палаты с лоджиями, и в каждой палате — отдельный санузел с душевой кабиной. У нас хорошее питание: ежедневно в меню мясное блюдо и молочные продукты. Финансирует питание больных Ренийский горсовет, также раз в три месяца получаем до трех тонн продуктов от ООН.

Третий аргумент — наличие в лечебном корпусе большого зала, который проектировался как столовая: здесь можно разместить тренажерное оборудование. А это проблемы для многих больниц.

Среди аргументов в пользу Ренийской больницы — относительная безопасность региона и свежий воздух. Это хорошо и для семей, которые хотят быть рядом: одно дело арендовать жилье в Одессе, другое дело — в Рени, где цены будут на порядок ниже. И еще один плюс — наличие рядом с больницей современного спорткомплекса, который сейчас в процессе передачи городу: его тоже можно задействовать в реабилитационных процессах. В этом году Ренийская больница стала ближе к своей цели. Недавно для лечебного корпуса больницы построили грузовой лифт, на что из бюджета громады было выделено 4,2 миллиона гривен. Этот лифт связал все четыре этажа лечебного корпуса и намного облегчает работу персонала.

Камень преткновения — международный проект

Но есть одно большое «но». Незадолго до начала войны Ренийская больница получила около 30 миллионов гривен на утепление здания по современным технологиям. Финансирование осуществляло Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины — по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (напомним, что этот протокол обязал индустриально развитые страны ограничивать и сокращать выбросы парниковых газов). Цель проекта — энергосбережение.

В январе 2022 года киевская фирма АВD Group начала монтаж утепленного вентилируемого фасада, завезла и установила металлопластиковые окна и двери.

Проектом также предусматривался ремонт кровли. Но началась большая война — и подрядчик покинул объект (такое обстоятельство было предусмотрено в контракте). Финансирование проекта заморожено на неопределенное время.

Подрядчик не успел заняться крышей, и она сегодня в некоторых местах протекает — а это отражается на состоянии палат на четвертом этаже.

— Даже при наличии денег Ренийская громада не может начать ремонт крыши, потому что эти работы предусмотрены в другом проекте, — объясняет руководитель, — Течет крыша — не можем начать ремонт помещений на четвертом этаже, где мы видим реабилитационное отделение. Заколдованный круг. Разорвать договор мы не можем: во-первых, возможны санкции, а во-вторых, терять международных доноров — это политически неправильно, мы должны быть надежными партнерами. Что делать? Мы обращаемся во все инстанции, в частности в облгосадминистрацию, с просьбой продолжить финансирование проекта, но пока результата нет.

Ждем, но не сложив руки

— Выход один — ждать, — констатирует Виталий Гайдуков, — Как только финансирование будет продолжено и удастся вернуть подрядчика (сегодня еще очень сложно со специалистами-строителями), мы сразу возьмемся за подготовку медицинских кадров. На ремонт крыши и четвертого этажа понадобится до полугода — за это время наши врачи успеют пройти соответствующие курсы. Уже есть договоренность с Румынией, где специалисты смогут получить практику в реабилитационных центрах.

А пока не решился главный вопрос, руководство больницы постепенно улучшает материально-техническую базу. За средства медучреждения и с помощью спонсоров закуплено и установлено 15 кондиционеров. Освоен грант на строительство альтернативной котельной на дровах и пеллетах. Этой весной ее уже испытали — эффект отличный.

— Если возникнут перебои с поставками природного газа, на котором работает основная котельная, это не станет проблемой, — говорит руководитель. — В последнее время в коллектив больницы влились три молодых специалиста, среди которых есть оперирующий травматолог. Поэтому мы не оставляем намерений создать реабилитационное отделение.

Болград тоже на пути к цели

Двигаются к созданию реабилитационного центра и в Болградской громаде — на базе здания, где когда-то размещалось родильное отделение.

Как сообщил региональным медиа генеральный директор КНП «Болградская районная больница» Виктор Дишли, реализация проекта предусматривает финансирование из разных источников — городской бюджет, собственные средства больницы и донорская помощь. В частности, больница сотрудничает с международной организацией International Medical Corps и ожидает финансирования на закупку оборудования для реабилитации и оплату обучения для персонала. Болградский горсовет еще в июне 2024 года принял решение о создании центра реабилитации, депутаты внесли изменения в программу «Здоровье» и выделили первые восемь миллионов гривен на начало работ. Но в текущем году, в связи с изменением стоимости строительных материалов, возникла необходимость корректировки проекта.

Реабилитация, возвращающая к жизни: как больница в Городке создала отделение, которое действительно работает

Реабилитационное отделение в Городке, что на Хмельнитчине, заработало 2 декабря прошлого года и в тот же день приняло первых пациентов. Хотя в планах руководства медучреждения его открытие планировалось значительно позже, однако война изменила приоритеты.

— После начала большой войны количество людей, нуждающихся в реабилитации, значительно возросло. Это не только военнослужащие, но и гражданские, которые переносят тяжелые инсульты, переломы, хронические заболевания, — говорит директор Городокской больницы Александр Кушнир. — Поэтому все большие потребности людей заставили действовать быстрее.

Готовые кадры — наперед

Городокская больница является кластерной, то есть обслуживает большое количество населения и обеспечивает более широкий спектр медицинских услуг, а соответственно, имеет большую способность отвечать требованиям Национальной службы здоровья Украины для получения финансирования по реабилитационному пакету. Но одним из ключевых условий контрактирования с НСЗУ является наличие квалифицированных кадров. В Городке к этому подошли стратегически: еще задолго до открытия готовили специалистов.

— У нас уже были реабилитологи, эрготерапевты, физические терапевты, психологи. Даже младший медперсонал проходил специализацию, — рассказывает директор.

Помог и Хмельницкий медицинский колледж — именно там медперсонал прошел обучение. Специалисты получили сертификаты, соответствующие требованиям НСЗУ.

Как громада помогла открыть отделение

Следующий вопрос — соответствующее помещение. Благодаря поддержке местных властей в больнице провели частичную реконструкцию терапевтического корпуса. За средства из бюджета громады обустроили доступные санузлы и комнаты гигиены для маломобильных групп.

— Из бюджета Городокской громады было выделено более 600 тысяч гривен, — комментирует председатель Городокской громады Неонила Андрейчук, — Эти средства были направлены на создание инклюзивного помещения.

И хотя отделение обустроено на четвертом этаже медучреждения, но в здании есть лифт, поэтому это не помеха.

Кто помог с оборудованием?

Для обеспечения отделения оборудованием объединились государство, бизнес и благотворители. Наиболее дорогостоящее оборудование было закуплено за средства из государственного бюджета. Также государство профинансировало услуги введения в действие соответствующего оборудования специалистами.

— Наряду с государственным финансированием, значительную помощь нам оказала компания «Эпицентр», а также мы получили помощь от немецкого благотворительного фонда «Большая христианская семья» при содействии нашего коллеги профессора Виктора Полевого, которые обеспечили отделение кроватями, матрасами и другим инвентарем, который не покрывается госзакупками, — отмечает директор.

Поэтому сейчас отделение обеспечено новейшими тренажерами, аппаратами для механотерапии, массажными столами, современной аппаратурой для физиотерапии — все для того, чтобы пациенты получали помощь на самом высоком уровне.

— С января этого года мы уже оказали помощь более 100 пациентам, — рассказывает Янина Порохнява, заведующая отделением реабилитации, — Это не только военнослужащие, но и гражданские, которые переносят тяжелые инсульты, переломы, хронические заболевания. В целом около 80% наших пациентов — это люди, перенесшие инсульты или неврологические заболевания.

Уже сейчас в отделение обращаются не только жители Городокской общины, но и пациенты из других районов. Причина — в специалистах и оборудовании.

— В этом отделении работают высококвалифицированные специалисты — лично проверено, — улыбается Олег Кравчук, военный из села Сырватинцы, который проходит реабилитацию после ранения. — Дома я бы на все махнул рукой, а здесь тебе помогают, рассказывают, беспокоятся. Поэтому процесс выздоровления — значительно быстрее.

Настоящая помощь — не только в стационаре

Обычно, как рассказывают в больнице, курс реабилитации длится от 14 до 21 дня. Однако все — индивидуально. Бывает, что человек нуждается в помощи и более месяца. И здесь важно, что после завершения стационарного курса реабилитации пациенты не остаются наедине со своей проблемой. В больнице сформированы амбулаторные бригады, которые продолжают работать с пациентами на дому.

— Есть транспорт, присылаем специалистов на дом. Пациент не один на один. Его сопровождают специалисты. Учим тому, что для здорового человека кажется простым, а для наших пациентов — большая победа, — отмечает руководитель больницы, — Благодаря этому уже десятки пациентов вернулись к нормальной жизни после травм и ранений. И такие истории вдохновляют всех нас.

Возможно ли открыть такое отделение в обычной больнице?

Открытие реабилитационного отделения в Городокской больнице — пример того, как стратегическое видение, поддержка громады, квалифицированные кадры и партнерство с бизнесом могут решить проблему, которая стоит сегодня перед всей страной. Однако на вопрос «Возможно ли открыть такое отделение в обычной больнице?» главный медик Городокской громады отвечает: «Теоретически — да, а практически — очень сложно».

— Без кластерного статуса заведение не имеет возможности получить государственное финансирование на оборудование, а содержание отделения — чрезвычайно затратное. Кроме того, у нас успешно функционировало физиотерапевтическое отделение, где тоже было в наличии определенное оборудование и на базе которого и заработало реабилитационное отделение. Однако убежден: если составить стратегический план и пошагово идти к цели, то все возможно.

Кстати, за 6 месяцев 2025 года Городокская больница смогла получить на 800 000 гривен больше, чем было запланировано, благодаря правильно зарегистрированным услугам реабилитации в системе НСЗУ.

Материал создан в соавторстве: Натальи Попович, Веры Лапы, Антонины Бондаревой, Виктории Чабановой, Марианны Шкаврон.

