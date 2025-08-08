Ключевые моменты:
- Поиски парня продолжаются с 28 июля, обследовано 236 000 м² морского дна и 327 км побережья
- Для поисков используют дрон, который осмотрел 47 000 м² дна
Объем поисковых работ на водоеме
По информации ГСЧС, водолазы обследовали значительную площадь морского дна — 236 тысяч квадратных метров. Из этой площади 47 тысяч были исследованы с помощью беспилотного дрона. Также осмотрено 327 километров прибрежной зоны.
Несмотря на масштабные поиски, тело парня пока не найдено, а работы на воде продолжаются и в дальнейшем с целью установления его местонахождения.
