Ключевые моменты:

Поиски парня продолжаются с 28 июля, обследовано 236 000 м² морского дна и 327 км побережья

Для поисков используют дрон, который осмотрел 47 000 м² дна

Объем поисковых работ на водоеме

По информации ГСЧС, водолазы обследовали значительную площадь морского дна — 236 тысяч квадратных метров. Из этой площади 47 тысяч были исследованы с помощью беспилотного дрона. Также осмотрено 327 километров прибрежной зоны.

Несмотря на масштабные поиски, тело парня пока не найдено, а работы на воде продолжаются и в дальнейшем с целью установления его местонахождения.

