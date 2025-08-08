Но, как говорится, есть нюансы: очищенные стоки направляются не в море, а в Хаджибейский лиман, и не со вчерашнего дня, а с июня 2023 года, опять же, согласно распоряжению председателя Одесской ОГА.

А то, что уважаемые исследователи не заметили изменений качества морской воды в течение трех лет, свидетельствует о качестве очистки стоков. К сведению, аббревиатура СБО «Северная», которая упоминается в публикациях, расшифровывается как Станция биологической очистки. То есть, там происходит не только механическая, но и биологическая очистка. Этот метод не вредит флоре и фауне, и одновременно дает возможность очистки стоков от других веществ, в частности аммония и фосфатов. Именно поэтому биологическую очистку используют большинство водоканалов. Сегодня качество очищенных стоков соответствует всем санитарным требованиям и круглосуточно контролируется лабораторными службами.

Что касается массового гниения водорослей, то такие явления часто происходят в жаркую погоду вдоль всего побережья Черного моря — от Анапы до Болгарии, то есть там, где об «Инфоксводоканале» никогда не слышали.

Мы не ставим целью ставить под сомнение профессиональный уровень авторов сенсационных псевдоисследований, но обращаемся ко всем одесситам и «шокированным туристам» с просьбой доверять только официальным и проверенным источникам информации.»