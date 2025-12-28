Ключевые моменты:
- В Бессарабской и Буджакской громадах День Святого Николая отмечали и по новому календарю 6 декабря, и по старому стилю, сохраняя традиции и адаптируясь к изменениям.
- Праздничные мероприятия объединили громады вокруг детей: торжественные открытия елок, подарки, конкурсы, мастер-классы и резиденция Святого Николая.
- Во время праздников развлечения сочетали с добрыми делами — поддержкой ВСУ, волонтерскими акциями и заботой о старшем поколении.
- Главный смысл празднований — не дата, а атмосфера тепла, единства, мира и желания дарить радость даже в сложное военное время.
В два раза больше праздников и подарков
— Вот детям радость — с Дня Святого Николая 6 декабря начали получать подарки. Внук мой счастливый — поздравили мы его и 6-го, и 19-го, и 25 декабря на Рождество, потом подарки под елку на Новый год, потом снова Рождество по-старому. Вот бы еще пенсию дополнительную на эти праздники, — рассказывала бабушка на Бессарабском базаре своей знакомой.
В то время как людям старшего возраста сложнее привыкать к празднованию по новым датам, молодежь адаптируется быстро. Дети вообще радуются: еще бы — столько подарков.
Итак, как праздновали зимние праздники в Бессарабской и Буджакской громадах — читайте в нашем материале.
День Святого Николая по-новому
Маленькие украиноведы из Бессарабского
В Бессарабском 6 декабря школьники лицея София Судак, Артем Шубин, Никита Козачок, Роман Фридрик и Дарина Деде, ставшие призерами второго этапа конкурса знатоков украинского языка, получили дипломы победителей и подарки.
Вечером состоялось торжественное открытие елки, на которое пожаловал Святой Николай с охапкой подарков. Полюбоваться елкой собралось много бессарабцев, особенно радовались дети, которые с удовольствием водили хороводы.
Необычно провели этот день в Веселой Долине Буджакской громады. Жители села собрались на окраине и сделали доброе дело — высадили саженцы дуба, акации, каштана и сосны.
А вечером в Веселодолинском Доме культуры состоялся яркий праздник для детей с подарками и веселыми конкурсами.
В начале декабря в Петровске Бессарабской громады прошла акция «Согрей защитника». В течение недели родители и ученики приносили в лицей теплые вещи, одеяла, сладости, домашнюю консервацию, вязаные носки, шарфы и другое. Дети изготавливали окопные свечи и пекли вместе с мамами печенье. А 6 декабря в лицей пришел их односельчанин — военнослужащий ВСУ, приехавший в отпуск. Именно ему и передали все собранное. Защитник был очень благодарен: «Хороший подарок к Новому году будет для моих побратимов».
Такая же акция прошла и в Новодолинском Буджакской громады, а также в других селах.
В Вольном (Бессарабская громада) односельчане, соседи и родные поздравляли старейшину села Домникию Бороган с 90-летием.
Домникия Васильевна родилась в многодетной семье, где было восемь детей. В 14 лет пошла работать дояркой в колхоз, была передовицей, за свой труд была награждена путевками в Венгрию и Чехословакию. У нее много почетных грамот. А самая большая ее ценность — дружная семья: дети, внуки и правнуки.
В Ровном Бессарабской громады поздравляли с 75-летним юбилеем хранительницу болгарских традиций и народных обрядов Анну Серек-Басан. Анна Ивановна — активная участница праздничных мероприятий в Ровненском Доме культуры, мастерица, знающая множество старинных песен и ремесел, и охотно передающая свои знания молодежи.
Праздничные мероприятия для малышей проходили в детских садах и начальных школах обеих громад. Взрослые создали для детей настоящую атмосферу праздника.
— В такие сложные времена наша тревога передается детям, а так хочется, чтобы война их не коснулась, чтобы у них было счастливое детство. И мы стараемся сделать для этого все возможное. Пусть в их жизни будет больше праздников, — сказала руководитель дошкольного учреждения «Тополек» Бессарабского лицея Лилия Бахчиванжи.
Празднование по-старому
На Святого Николая по старому стилю в маленькой церкви, носящей имя Святого Николая Чудотворца, на окраине села Евгеньевка Буджакской громады традиционно работала Резиденция Святого Николая.
Уже пятый год подряд здесь собираются жители обеих громад — Буджакской и Бессарабской. Главными организаторами праздника традиционно выступают Бессарабское православное благочиние, Буджакская и Бессарабская громады.
Школьные автобусы привозят сюда детей из каждого села обеих громад. В течение трех дней территория вокруг церкви, открывающей свои двери лишь раз в году именно в эти дни, становится по-настоящему сказочной.
В этом году появилась еще одна локация — палатка, где дети могли отдохнуть, угоститься пирогами, пирожными, рулетами и печеньем, которые с душой испекли местные хозяйки. Также здесь проходили интересные мастер-классы. Особой популярностью пользовалась роспись пряников-«николайчиков».
К слову, мастер-класс проводила наша давняя знакомая, которая дважды была героиней материалов «Одесской жизни», умелая хозяйка и прекрасный кулинар Мария Сланиная из села Надречное.
После вкусных сладостей с чаем детей в резиденции Святого Николая поздравил помощник Святого Николая, вручив каждому сладкий подарок. Все подарки для детей приобрели Буджакская и Бессарабская громады.
Развлечения, танцы и конкурсы для мальчиков и девочек организовали работники культурных учреждений Буджакской громады и Бессарабского Дома культуры.
Пока дети развлекались, для взрослых работала полевая кухня. Чем не праздник — отведать на свежем морозном воздухе ароматную уху, наваристый курбан и горячий глинтвейн.
Резиденция работала три дня, за это время ее посетили около 2000 детей из Бессарабской и Буджакской громад, и ни один ребенок не остался без подарков.
***
Знаете, пожалуй, не так уж важно, кто и когда отмечает праздники — по новому или по старому стилю. Главное — чтобы праздники наполняли сердца миром, согласием и желанием делать добрые дела.
