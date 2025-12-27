Создавалось впечатление, что напротив кинотеатра «Родина» действительно собралась вся балтская семья. Многолюдно, шумно, разнообразие локаций, парни и девушки в украинских костюмах, столы ломятся от разнообразных украинских блюд, поздравления с рождественско-новогодними праздниками и здравицы Украине и ВСУ — именно такой сейчас является главная локация ярмарки.

Чего здесь только нет! Благотворительная продажа изделий ручной работы и праздничных сувениров, рождественские лакомства, глинтвейн, рыбная уха, бограч, голубцы, вареники и многое другое. И всё это ароматно, вкусно и по-домашнему тепло.

Гости угощаются блюдами, покупают их с собой и получают удовольствие от праздничной атмосферы. Ведь здесь насыщенная концертная программа, есть фотозона для семейных снимков, а для малышей — детская зона с аквагримом. Также разыгрываются «Рождественские лоты добра». Все вырученные средства будут направлены на нужды ВСУ.

Впервые на ярмарке проводился бесплатный скрининг основных неинфекционных заболеваний. Его проводил Балтский центр первичной медико-социальной помощи.

Здесь можно было оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, проверить риск сахарного диабета, а также оценить состояние ментального здоровья.

Те, кто прошёл скрининг, приняли участие в беспроигрышной лотерее.

Люди с благодарностью отзываются об услуге, ведь совместить посещение ярмарки и медицинское обследование удаётся не всегда.