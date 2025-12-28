Ключевые моменты:

Волонтерка из Балты Наталия Гулевич живет между фронтом и тылом: ее муж и двое сыновей служат в ВСУ на разных направлениях.

После ранения мужа и начала полномасштабной войны женщина оставила работу и полностью посвятила себя волонтерству.

Наталия ежедневно плетёт маскировочные сети, готовит еду для военных и участвует в сборе помощи для фронта.

Поддержкой для нее стали короткие сообщения-«плюсики» от родных с фронта и общение с другими жёнами и матерями военных.

Предложение сделал в таксопарке после ранения

Наталия и Руслан познакомились в соцсети. Он был разведён, служил в ВСУ. Общались три месяца, затем Руслан уехал в АТО — на долгие девять месяцев общение прервалось.

— Руслан появился неожиданно. Поздравил моего сына с днём рождения, рассказал, что вернулся, навестил родителей, своих четырёх детей. А потом сказал: «Я остаюсь!» — вспоминает Наталия.

В первый же день большой войны Руслан был тяжело ранен на Херсонщине. Его доставили в госпиталь.

После ранения он приехал домой на реабилитацию, но ей об этом не сказал. Женщина работала в таксопарке. Вдруг услышала, что кто-то пришёл заказать такси на её улицу. Пошла посмотреть, кто это. Видит — стоит военный, слышит — голос знакомый, но в заросшем, похудевшем мужчине своего Руслана узнала лишь по родинке на щеке.

Тогда при всех работниках автопарка Руслан стал на колено, протянул обручальное кольцо и попросил её выйти за него замуж.

На войну ушли все мужчины

Это обручальное кольцо Наталия сейчас носит на шее на серебряной цепочке. Ещё одним талисманом для них обоих стали тату — Инь и Ян, которые они сделали в 2022 году, когда расписались.

— Никогда не думала, что когда-нибудь буду носить тату, — улыбается женщина. — Муж говорит: «Если со мной что-то случится, ты меня по нему найдешь». Но мы верим в силу знака и верим, что наша жизнь изменится к лучшему.

Наталия постоянно тревожится за жизнь своих воинов. Ведь вслед за мужем на фронт ушли и сыновья Дмитрий и Максим. По специальности они повара. Война разбросала ребят. Муж — на Покровском направлении, младший Максим — в штурмовиках, а старший Дмитрий — под Сумами.

В ожидании сообщений плетёт сети

Женщина гордится своими сыновьями и мужем. За успешное выполнение боевых задач Руслан имеет медали «Золотой крест» от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «За отвагу», «Операция объединённых сил. За доблесть и верность», отличие Президента «За участие в антитеррористической операции», медаль «Непокорённым героям российско-украинской войны», нагрудный знак «Достоинство и честь» и другие награды.

— А я живу от «плюсика до плюсика» — Руслан и сыновья в течение дня обязательно сообщением присылают плюсики в знак того, что живы и здоровы. Хотя не всегда есть связь. Были случаи, когда сообщений не было по десять–двадцать суток. Я не находила себе места. Но ходила плести сети, чтобы делать что-то полезное и отвлечься от тяжёлых мыслей, — рассказывает Наталия.

Сорок минут — на встречу на войне

Вспоминает Наталия и о том, как стала волонтёркой. Мужу нужны были сети на блиндажи, и она обратилась с просьбой в горсовет. Оттуда — к Анне Грабован, которая с начала войны возглавила волонтёрское движение «Сеточки в Балте». Сети дали сразу, и она отправила их на передовую. А через несколько дней решила сама пойти работать к волонтёрам.

— Мне постоянно нужно что-то делать: сети плету, теперь начала делать бутерброды. Сын звонит и спрашивает: «Колядёте под “Холодком”?» (возле кафе «Холодок» мы собираем средства на ВСУ). Есть волонтёры, которые шьют пододеяльники, наволочки, нижнее бельё — всё для госпиталей, — рассказывает Наталия.

Она работает в центре каждый день, с восьми до семнадцати. А в конце рабочего дня отправляют заказы ребятам. Дома, если есть свет, готовит канапки.

А ещё иногда ездит на передовую, перегоняет машины с сетями. В последний раз арендовала автомобиль, потому что дорога была до Покровска. Там у неё состоялась долгожданная встреча с мужем. У них было сорок минут, которые пролетели мгновенно. Не успели ни наглядеться, ни наговориться. Но это очень поддерживает.

Живое общение — лучше психолога

Наталия живёт в постоянном ожидании вестей с фронта от своих родных.

— Наши чувства могут понять только те, у кого на войне есть кто-то из близких. Поэтому мы, жёны и матери воинов, подставляем плечо друг другу, выходим на мирные акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Ведь живое общение с теми, кто тебя понимает, лучше любого психолога, — уверена Наталия.

На вопрос, что бы она посоветовала жёнам, у которых мужья на фронте, Наталия ответила:

— Сказала бы не сдаваться! Понимать своего мужа без слов, потому что он не всегда может выразить любовь словами. Они говорят нам о своей любви взглядом, нежностью, простым: «Как ты?». Во время войны им очень нужно наше понимание.

Однажды в телефонном разговоре Руслан сказал Наталии: «У меня сейчас два мира: жизнь на войне и в тылу — ты — моя любовь».

— И я его понимаю, — говорит Наталия. — У меня тоже сегодня два мира: фронт, где находятся мои самые дорогие люди, и тыл, которым мы поддерживаем фронт.

