Как определить, чем вы заболели?

— Грипп развивается очень быстро — через 2-3 часа после общения с больным вы можете почувствовать ухудшение своего состояния — резко повышается температура (больше 38 и даже до 400С), болят голова и суставы, — рассказывает доцент кафедры инфекционных болезней ОНМедУ Наталья Мовлянова. — Что касается ОРВИ, проблемы появляются за 2-3 дня, и чаще всего — это насморк, слезотечение, затрудненное дыхание из-за забитого носа. Температура обычно не превышает 380С.

Специалисты советуют наблюдать за симптомами заболевания: если в течение трех дней они не увеличиваются и человек чувствует себя нормально, можно лечиться дома. Это постельный режим, теплое питье, хорошее питание — витамины в это время лучше получать через пищу, а не в синтетическом виде аптечных драже или капель.

При появлении необычных симптомов, например, проблем с сердечно-сосудистой или нервной системой, или ухудшение состояния — усиление головной и суставной боли, повышение температуры, которая не снижается, лучше обратиться к врачу и ни в коем случае не выходить на работу, чтобы не подвергать угрозе инфицирования окружающих.

Можно также сделать быстрый тест. Сейчас есть такие комплексные тесты, достаточно простые в использовании, которые позволяют в домашних условиях определить, с чем вы имеете дело — с гриппом А или гриппом В, с ковидом или с сочетанием этих возбудителей. Главное, не забывать — грипп или ковид могут быть легче тех тяжелых последствий, которые они оставляют после себя. Именно поэтому не надо самому себе назначать антибиотики или другие препараты. Вирусы прекрасно приспособились к лекарствам. И ошибочное назначение значительно упрощает путь болезни и усложняет состояние человека.

Тесты и вакцины за собственные средства

По словам заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, после пика ОРВИ и гриппа в Украине в начале весны ожидается большая циркуляция COVID-19. Прогнозируется, что летом 2025 года снова будет доминировать вариант «Омикрон», что подчеркивает важность поддержания высоких уровней вакцинации и готовности медицинских учреждений к новым вызовам.

При таких перспективах приходится вспомнить о необходимости пользоваться быстрыми тестами и важности прививок от ковида и гриппа. Но не все это является бесплатным.

В частности, тест-набор Verus Covid-19/Грипп А/В украинского бренда, который позволяет в домашних условиях определить и грипп, и ковид, стоит в одесских аптеках (при заказе через интернет) от 271 гривны.

Вакцина от гриппа «Ваксигрипп тетра» доступна для заказа через интернет только в одной аптеке в Одессе. Стоимость — 490 гривен. Вы можете сделать прививку в любой амбулатории семейной медицины, но вакцину должны приобрести за свой счет.

Бесплатной остается вакцинация от ковида. Если со времени завершения полного курса вакцинации от COVID-19 уже прошло шесть месяцев, вы можете записаться к семейному врачу и обсудить с ним свои дальнейшие действия по прививке.

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Сейчас, в период подъема гриппа, люди очень часто жалуются на высокую стоимость вакцин от гриппа. Если бы она была ниже, количество тех, кто сделал бы прививки, было бы значительно больше.

Люди надеются, что в следующий раз, с приближением сезона гриппа, правительство все же найдет пути удешевления цен на экспресс-тесты для определения гриппа и ковида, на вакцины от гриппа.