Ключевые моменты:

21-летний одессит по заказу неизвестного поджег четыре автомобиля в Хаджибейском районе;

За несколько ночей он сжег BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Tucson;

Его задержали полицейские, ущерб превысил 4 млн грн;

Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции Одесской области, неизвестный координатор через мессенджер предложил молодому человеку подрабатывать поджогами машин, предоставляя адреса целей.

За несколько ночей злоумышленник облил бензином и поджег четыре автомобиля — BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Tucson. Видеозаписи поджогов он отправлял заказчику как подтверждение «выполненной работы».

Пожары удалось оперативно ликвидировать, обошлось без пострадавших, однако ущерб владельцам машин превысил 4 миллиона гривен.

Подозреваемому сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Молодому человеку грозит лишениее свободы на срок до 10 лет.

Суд арестовал его с правом внесения залога в 242 тысячи гривен.

Читайте также: «Хотела заработать 300 долларов»: как ФСБ превращает украинских подростков в смертников