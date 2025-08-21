Ключевые моменты:

В Одесской области за неделю COVID-19 вырос в 6 раз — 165 случаев против 27.

84% заболевших — взрослые.

Госпитализаций стало почти в 8 раз больше: 62 против 8.

В регионе циркулируют аденовирусы и коронавирус, гриппа нет.

Заболеваемость пока остается ниже эпидпорога на 70%.

Среди заболевших коронавирусом в Одесском регионе большинство составляют взрослые – 84%, сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

Число госпитализаций также значительно увеличилось: 62 пациента против 8 неделей ранее (рост почти в восемь раз). По результатам вирусологического мониторинга, среди населения области циркулируют аденовирусы и коронавирус COVID-19, случаев гриппа не выявлено.

Для уточнения генотипа штамма COVID-19, обнаруженного в регионе, четыре образца биоматериала направлены в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины в Киеве.

При этом уровень заболеваемости остается сезонным и ниже эпидемического порога на 70%, что свидетельствует о низкой интенсивности эпидемического процесса.

Напомним, что на прошлой неделе в двух медучреждениях Одессы были введены карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Читайте также: