Из рода гончаров

Любовь Криворука родилась в селе Пирожная, что в Кодымском районе. Вся ее жизнь прошла здесь, на родине, в селе, которое с давних времен является центром гончарного дела Украины. Возникновению этого ремесла в Пирожной способствовали богатые залежи нескольких видов гончарной глины.

Здесь гончарное искусство передавалось из поколения в поколение. Среди мастеров-гончаров – и семья Любови Криворуки. Секреты огня успела передать своей дочери Любе и зятю Сергею старейшина рода Серебрей – Надежда Юстиновна. И сегодня Сергей передает потомкам уникальные формы и виды керамических изделий, а Любовь добавляет им красок и красоты.

Семья возродила желоба

Любовь Криворука живет в унисон с природой. Свое уважение к миру она проявляет заботой о нем. Так Любовь Константиновна взялась заботиться о старинных желобах, которые вместе с гончарством вошли в проект «Шпаков путь».

– Очень люблю наше живописное село, которое сохраняет свою самобытность в песнях, в быту, в ремеслах. Мы с Сергеем стремимся все это сохранить, – говорит Любовь.

Более десяти лет назад Любовь решила возродить волшебное место «Жолобы» – здесь бьют целебные источники. Ее поддержал Сергей. Жолобы обустраивали вместе с дочерьми Анжелой, Юлией и внуками. Все было сделано за собственные средства.

Сергей обновил их из дерева, чтобы они были похожи на желоба их детства. В старинном стиле сплели плетень и украсили его расписными горшками. У источника оставили чашку для воды. Долгое время супруги ухаживали за «Жолобами». Косили траву, высаживали цветы, Люба обновляла оставленные здесь собственные картины.

– Мы установили журавль, сплели плот, поставили стол, скамейки. Сюда приезжало очень много людей. Я люблю встречать гостей: накрою стол, испеку каравай, спою песню. Люблю дарить людям радость, – рассказывает женщина.

Собака с рецептами от Ванги

Несмотря на добрый характер, судьба послала испытания болезнью и Любови. Когда она заболела, врачи сказали, что без оперативного вмешательства не обойтись.

– Когда я заболела, молитвами просила у Бога здоровья, потому что очень боялась операции. Однако, смирившись, отправилась в киевскую больницу.

Ожидая поезда на железнодорожном вокзале, женщина кормила бездомных собак. Поедав, собаки разбежались, однако вскоре одна из них вернулась с книгой в зубах, села перед Любой и не отводила от нее взгляда.

– Я подумала, что, наверное, собачка взяла книжечку у кого-то из чемодана. А пес ждал, пока я возьму ее у него. И представляете, это были рецепты оздоровления от болгарской провидицы Ванги, – рассказывает Любовь Константиновна.

Женщина поняла, что это благодарность собаки и знак. Ведь ее семейные корни – из солнечной Болгарии.

– Поэтому Бог послал мне лекарство от известной целительницы. Это было послание через животное, – убеждена женщина.

Врачи были удивлены

Люба отказалась от операции и поехала к фитотерапевту, который дал объяснения и советы.

Приехав домой, женщина начала лечение по советам и по книге, которую подарил пес.

– Я нашла свое лекарство: трава тимьян. Без этой ароматной травы теперь не обходится мой чай с травами. Еще я употребляла хлеб, который пекла сама, – не дрожжевой, а содовый. Пила валериану, отдавала предпочтение растительным продуктам питания. Носила янтарное ожерелье, которое также, говорят, положительно влияет на щитовидную железу. Через некоторое время поехала на обследование в областную больницу – сканирование. Врачи были удивлены – проблема, которую можно было устранить только оперативным вмешательством, исчезла.

Сова, белки и двор, полный животности

И сегодня в семье хранится эта ценная для них книжечка рецептов от Ванги. Это доброе воспоминание о собаке, которая указала путь к исцелению. Прошло немало лет, а женщина до сих пор жалеет, что не забрала собаку домой. Хотя всю жизнь заботится о животных и никогда не оставляет их в беде.

Недобросовестные односельчане, зная, что Сергей и Любовь Криворуки никогда никого не обидят, часто подбрасывают в их двор кошек и собак. Поэтому у них всегда двор полон животных.

Криворуки заботились и о трех бельчатках, которые остались без мамы и которых кормила и ухаживала домашняя кошка. Спасли сову, вылечив ей крыло. После того как белки и сова поправились и набрались сил, они вернулись в дикую природу.

Поэтому, вероятно, чудеса случаются с теми, кто в них верит и кто сам способен творить чудеса для других.

