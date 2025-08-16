Ключевые моменты:

В городе Фошань, провинция Гуандун, в июле зафиксировано более 3 тысяч случаев чикунгунья — это самый большой показатель с 2008 года. Вирус передается комарами, вызывает высокую температуру, боли в суставах и другие симптомы.

Одновременно в Китае и мире распространяется новый подвариант COVID-19 Stratus, доля которого за месяц выросла почти втрое. Симптомы — от потери голоса до повышенной утомляемости.

Одесса имеет активные контакты с гражданами КНР, в частности студентами и предпринимателями. Это создает потенциальный риск заноса инфекций, однако официальных комментариев от Минздрава на журналистские запросы пока нет.



Эксперты напоминают: в прошлом карантин был обязательным для приезжих во времена эпидемий. Сегодня же врачам стоит активнее информировать население и контролировать риски.

Китайцы в Одессе

Китай охватила рекордная волна вируса. Причем тут Одесса? А она всегда причем…

Ну для начала скажу: БЕЗ ПАНИКИ!!! А теперь подробней. В китайском городе Фошань, сообщило множество авторитетных СМИ, зафиксировано более 3000 случаев опасной инфекции чикунгунья, передаваемой комарами.

В июле в городе Фошань было выявлено 3195 заражений — это самый большой показатель с 2008 года, когда в КНР зафиксировали первый случай этой инфекции. Заболевание передается через укусы инфицированных комаров и вызывает внезапную лихорадку и сильную боль в суставах. Среди других симптомов — головная боль, мышечные боли, тошнота и общая слабость.

Во Всемирной Организации Здравоохранения отметили, что более 5 миллиардов людей в мире сейчас живут в зонах риска. Интересно, а Одессу они учли или «имели в виду»?

Одесса — город многонациональный, и это её огромное достоинство. Несколько десятков народов представлены здесь своими громадами. В числе прочих, в Одессе проживают немало китайцев. Это и представители местной диаспоры, и граждане КНР, приехавшие к нам на учебу.

Полагаю, что в основном это студенты консерватории (назову ее так по-старинке). Проходя мимо нее, частенько их там замечаю. Совершенно нормальные, адекватные, опрятные молодые люди, выглядят намного более прилично, чем некоторые из их местных сверстников, обрисованных с ног до головы «татухами» и подметающих тротуары дикой ширины «клешами».

Встречаю молодых людей из КНР нередко и в продуктовых супермаркетах — спокойные, корректные, не конфликтные. Попытался я одного из них «достать» — не получилось. Это было на барахолке Староконной, по ул. Серова, парень торгует, весы цифровые напольные в ассортименте продает. По-нашему неплохо «шпрехает». Я уточнил, из Китая ли он, и, получив положительный ответ, приступил к журналистскому эксперименту.

Один за другим тошнотворно я задал ему с десяток совершенно тупых вопросов, ожидая, когда же он психанет. Любой из местных уже давно направил бы меня «на хутор бабочек ловить», но китаец — хоть бы хны: стойкий, корректный. Молодчага!

Что ж, пусть себе учатся на здоровье, валютой наш бюджет пополняют. Есть чему в Украине учиться! Да и еще польза может быть от их пребывания у нас. Приедут домой на побывку — пусть расскажут своему Си, что ошибается он, утверждая, что в Украине кризис или какой-то там конфликт.

Война у нас!!! Война!!! Если кто-то из этих китайцев живет в одесской коммуналке, то он четко сможет объяснить, что конфликт — это когда на общей кухне кто-то кому-то в кастюлю с борщом демонстративно плюнул. А когда в общий туалет очередь выстроилась, а там минут на 30 кто-то засел с интересной газетой (не исключено, что это «Одесская жизнь») — вот это уже кризис. А на нас целая орда войной пошла! И видят одесские китайцы её результаты, и слышат, и порох нюхают…

Вирус чикунгунья в Одессе — насколько это реально?

А теперь — к основной теме этой публикации. Что может китайский студент, слетав домой и вернувшись в Одессу, привезти с собой, помимо цифровых весов на продажу? Дальше не факты и не выводы, а лишь опасения автора этих строк — рядового обывателя, который не забыл еще, к примеру, тот КОВИД, который, по официальным данным, в ходе пандемии в Украине забрал 112 тысяч 418 жизней.

До сих пор на 100% никем не подтверждено, что первоначальный источник был в Китае, однако бытует и мнение, что это неподтверждение — чисто политический маневр, «козырный туз», оставленный в рукаве Америкой.

Если (когда) США его выложат с «железными» доказательствами, весь мир сможет предъявить Китаю материальные претензии на просто гигантские, даже для КНР, суммы. Да и моральные претензии тоже.

В период пандемии одна из сотрудниц моей херсонской редакции таки подцепила КОВИД, но, к счастью, переборола его. Единственная «мелочь»: она получила серьезный удар по обонянию! Она его потеряла, но не совсем. Хуже! Пару месяцев после болезни всё, что коллега нюхала, для неё пахло, пардон, калом. Даже французские духи! Как вам такие моральные муки?

В наши дни ВОЗ отмечает в КНР очередную волну распространения очередного подварианта КОВИД. Пишут, что симптомы наподобие «лезвия в горле»: потеря голоса, утомляемость, кашель, температура и т.д. и т.п.

Украинские власти опасность нового вируса игнорируют

По данным «Чайна дейли», пик был в июле… Можно ли сюда привезти эту заразу? Не знаю, у меня образование не то. Наша редакция сделала официальный запрос в Минздрав Украины, заместителю министра, он же Главный государственный санврач Игорь Кузин.

Это было еще 20 июня, но до сих пор ни ответа, ни привета. Не уважает, похоже. Вопрос — кого: наше СМИ или многие тысячи наших читателей? Скажу так: игнорирует и то, и другое, и третье — это закон Украины, обязующий ответить на запрос СМИ в конкретный срок.

А теперь еще эта чёртова чукунгунья добавилась. Привезут ли нам её из Китая наши уважаемые студенты? Или это практически невозможно? По крайней мере, агентство Блумберг сообщает, что в китайской провинции Гуандун из-за этого введены противоковидные меры.

А вот, что сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней. В Полтавской области зафиксирован новый штамм коронавируса Stratus. Сейчас в мире доля этого варианта COVID-19 за месяц выросла с 7,4% до 22,7%.

Есть ли в Полтаве китайские студенты? А как же! У китайцев не только мозги есть (а они у них таки есть!), но и зубы. А в Полтаве прекрасный стоматинститут сейчас стал медуниверситетом, диплом за рубежом признан, демократичые расценки, галушки, вареники — ну что еще надо будущему китайскому «зубодралу»?

Повторюсь, опять же: добро пожаловать в Украину, товарищи китайцы! И в Одессу, и в Полтаву… Мы научим вас и на скрипочке играть, и зубы депульпировать. Только хочется уверенности в том, что вы, если домой к маме погостить в Гуандун съездили, назад нам только валюту привезёте, ну и весы напольные, чтобы на барахолке продавать. А то что-то нет уверенности, что у нас хоть какой-то из наших «гуандонов» ваше драгоценное здоровье на въезде в Украину контролирует.

Кто-то мне скажет: ну ты, уважаемый, реально беса гонишь, панику раздуваешь. Нет, друзья, за четверть века в журналистике я прекрасно разобрался, что — актуальная тема, а что — не тема.

Если я сейчас напишу трактат о влиянии отходов жизнедеятельности лобковых вшей на орбиту Марса — народ это читать не будет. А вот о том, что я выше написал — так об этом на Привозе говорят!

Как борются с вирусом на одесском Привозе

Это не шутка. При мне недавно целую лекцию окружающим прочитала там весьма дородная леди. Судя по апломбу, за спиной у неё, как минимум, факультет международных отношений, может даже Гарвард! Ну и товар у неё элитный: «очень слаТкий кОвуН» написано на картонке.

Так вот, она громогласно огласила, что только что не продала «кОвун» двум китайцам, потому что «ихний Си» … (редактор не пропустит, хотя в этом я с той дамой полностью солидарен). Но вот дальше — хуже: мол, нафиг они тут нужны, только Ковид к нам привозят, гнать их отсюда! А вот это уже недопустимо, ещё этого в интернациональной Одессе не хватало!

Кстати, вот свежее сообщение Интерфакса: «Департамент охраны здоровья Киевской горадминистрации сообщает об увеличении количества госпитализаций из-за Covid-19 с начала июля. Тогда в стационарах 15 человек лежали, а сейчас — 68». Что это: местные «запасы» тлеющего еще с пандемии Ковида о себе напомнили или их из «первоисточника» пополнили? В Киеве ведь тоже китайских студентов немало.

Кстати, в тему напомню: тот самый остров в Херсоне, где расположен в упор расстреливаемый орками микрорайон Корабел и мост, который эти мрази почти разбили, испокон веков имеет официальное название — остров Карантинный. Это потому что еще в конце XVIII века здесь дислоцировался лазарет, в котором в условиях эпидемии чумы приезжий люд — флотский и гражданский — проходил карантин. Не заразный? Вперед и с песней! А сейчас это не практикуется?

Короче говоря, нашим эскулапам — инфекционистам пора бы от летаргического сна проснуться и провести ликбез обеспокоенным гражданам по вышеизложенной теме. Уверен, что наше СМИ — прекрасная трибуна для этого.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса