Ключевые моменты:

Реабилитация предоставляется бесплатно, но для ее получения требуется электронное направление от семейного врача или узкопрофильного специалиста.

Отделение оказывает помощь при разных состояниях: последствия травм, восстановление после операций, ампутаций, переломов, болезни опорно-двигательного аппарата, проблемы с походкой, последствия инсультов.

Для каждого пациента разрабатывается личная программа реабилитации.

Реабилитация осуществляется с использованием современного оборудования.

Требуется электронное направление от семейного врача

В Консультативно-диагностическом центре №29 открыто отделение, специализирующееся на реабилитации пациентов с повреждениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Реабилитация одесситов происходит бесплатно, однако требуется направление от семейных врачей или узких специалистов: хирургов, ортопедов, травматологов, кардиологов и неврологов.

В 2024 году реабилитацию в центре прошло более 1250 пациентов. За 10 месяцев текущего года эта цифра значительно больше — уже более 1700 получили реабилитационную помощь.

В целом отделение оказывает помощь пациентам с различными состояниями: последствиями травм, периодом восстановления после оперативных вмешательств, ампутаций или переломов, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, проблемах с походкой, после инсультов, для улучшения когнитивных функций при болезнях Альцгеймера, Паркинсона.

Индивидуальная программа реабилитации

Важно то, что для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, над которой работает квалифицированная команда: физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевты речи, другие специалисты.

Добавим, что процесс реабилитации поддерживается современным высокотехнологичным оборудованием: беговая система с динамическим снижением нагрузки, система Neofest Smart Balance, виртуальные реабилитационные устройства Neofect smart glove и Smart Board с интерактивным программным обеспечением. Также в отделении применяют мышечно-мануальное тестирование, автостретчинг, психодиагностику, нейропсихологическое обследование, кинезиотерапию с подвесной кабиной.

Психологическая поддержка также важна особенно для реабилитации Защитников Украины, поэтому в Консультативно-диагностическом центре №29 работают квалифицированные психологи.

Отделение амбулаторной реабилитации КДЦ №29 расположено по адресу: ул. Крымская, 66. Телефоны для справок: (048) 758 35 78, (048) 794 90 97.