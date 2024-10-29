Восстановление после инсульта: как помочь семье ухаживать за больным

«Семья — главная после врачей»

Именно так говорят о периоде восстановления больного после инсульта в ОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» (УАБИ). И дают советы, как лучше всего организовать восстановление в домашних условиях, когда возможности добраться до реабилитационного центра нет.

Человек, перенесший инсульт, чаще всего падает духом. Родственникам необходимо выводить его из этого состояния, мотивировать к активной жизни, побуждать к действию. Потому что именно действие и желание к восстановлению становятся залогом успешной реабилитации.

В этот период не надо вспоминать об ошибках прошлого — как больной не прислушивался к советам бросить курить и употреблять спиртные напитки, не выполнял назначения врача о приеме лекарственных средств для снижения артериального давления, злоупотреблял жирной пищей и вообще постоянно переедал. Это уже не поможет, а наоборот, может привести к тому, что больной не будет общаться с родственниками и будет воспринимать их как врагов.

Нельзя также оставлять у больного ощущение того, что он превратился в большое бремя для семьи, который всем мешает жить. Надо следить, что вы говорите в присутствии больного, как именно оцениваете его состояние и перспективы реабилитации.

Ошибки подходов к восстановлению

Некоторые родственники убеждены, что уколы и капельницы решают все проблемы и ничего другого в период реабилитации делать не нужно. Это ошибочный подход, который иногда даже усложняет последствия инсульта, потому что больному нужно двигаться, восстанавливать функции организма, пострадавшего от болезни.

Другой полярный подход заключается в завышенных надеждах от использования современных тренажеров. Физическая подготовка очень важна. Это правда. И правильная физическая нагрузка является фундаментом для восстановления, в частности походки. Но человек, перенесший инсульт, не должен учиться заново крутить педали. Главная цель — вернуть ему возможность ходить, сидеть, читать, принимать душ, ходить в туалет, готовить себе еду и тому подобное.

10 правил, которых следует придерживаться при реабилитации после инсульта

Обеспечить опорные конструкции (брусья, поручни) — прежде всего, в ванной комнате, туалете, у кровати пациента. Установить в ванной сиденье со спинкой, поставить столик у кровати комфортной для больного высоты. Приобрести инвалидное кресло (если в нем есть необходимость). Оставлять рядом с больным компактный мочеприемник (это особенно актуально ночью) и светильник с удобным выключателем. Обсудить способ связи пациента с человеком, который ухаживает за ним. Это может быть мобильный телефон, специальная кнопка тревоги. Не допускать в комнату больного животных (если он сам не изъявляет желания пообщаться с ними). Помнить о важности ежедневных гигиенических процедур. Давать лекарства в соответствии с назначением врача, самостоятельно не меняя ни время, ни дозы препаратов. Не курить рядом с больным, не зажигать ароматические палочки и другие обонятельные раздражители. Контролировать цифры артериального давления, чтобы они оставались в пределах нормы.

Восстановление мелкой моторики

После инсульта часто страдает мелкая моторика пальцев рук — это способность человека манипулировать небольшими предметами, передавать, перекладывать их, а также выполнять движения, требующие координации работы рук и зрения. Комплекс упражнений для восстановления мелкой моторики кисти — действенный способ реабилитации после инсульта.

Упражнения на растяжку (при необходимости выполняются с помощью здоровой руки). Упражнения с резиновым мячиком, диаметром около 7 см, или с куском терапевтического пластилина:

катание мячика по столешнице прямой ладонью;

сжимание-разжимание обычным ладонным хватом и без участия большого пальца;

надавливание на удерживаемый согнутой ладонью мячик большим пальцем;

сжимание мячика двумя соседними пальцами;

вращение лежащего в углублении ладони мячика большим пальцем.

Прикладные упражнения — за одно занятие делать 1-3 вида по 5-10 минут:

раскатывание теста скалкой, лепка вареников;

лепка фигурок из пластилина;

одевание и снятие прищепок с держателя;

расстановка и передвижение шахматных фигур и шашек;

игра в нарды;

сбор пазлов;

работа на компьютерной клавиатуре и с «мышкой»;

игра на музыкальном инструменте;

складывание монет в столбики;

разложение кучки фасоли по цветам;

сбор со стола 10 сушеных горошин одной рукой и одновременное удержание их в ладони.

Восстановление ног

Достаточно распространенным следствием инсульта является слабость и уменьшение подвижности ног.

Первое упражнение для ног для пациентов после инсульта — это марширование сидя. Начните с сидячей позиции и поднимите свою поврежденную ногу к груди. Затем опустите ногу обратно на пол. Держите спину прямо и контролируйте движение.

Разгибание колена — это более сложное упражнение для ног. Начните упражнение из сидячей позиции. Вытяните левую ногу, выпрямив колено, пока нога не будет параллельной с полом. Затем медленно опустите ногу обратно на пол, позволяя колену медленно сгибаться контролируемым образом.

Напоследок врачи добавляют: реабилитация после инсульта — дело долговременное, требующее терпения и выдержки. Шаг за шагом, увеличивая нагрузку, можно достичь успехов по восстановлению пострадавших после инсульта функций. Но делать это надо постепенно, ни в коем случае не превышая возможностей больного.

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