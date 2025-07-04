Из Карпат — в Бессарабию

Юрий Гаваньо

— Юрий Ярославович, вы родом из Прикарпатья — из Львовской области. Как оказались в Бессарабии?

— Да, жили мы во Львовской области, Самборском районе, в замечательном городке Добромиль. Наша семья была очень музыкальная — дедушка играл на ударных, его брат руководил ансамблем народных инструментов, мой отец прекрасно играл на гитаре, а мама прекрасно пела. Играть я начал в семь лет, и первым музыкальным инструментом стала для меня скрипка, потом родители приобрели еще аккордеон. Поэтому неудивительно, что меня сразу отдали в музыкальную школу. После окончания обычной школы поступил в Одесское музыкальное училище имени Данькевича. Там подружился с ребятами из Бессарабии. Как-то мой сокурсник пригласил меня к себе в Тарутино (сейчас Бессарабское). Я был в восторге от природы, национального колорита, таланта местных людей. К родителям на Львовщину было ездить далековато, поэтому на праздники приезжал к другу в село Тарутино. Здесь однажды встретил замечательную девушку и влюбился. Так и связал судьбу с этим самобытным, интернациональным и очень музыкальным краем.

Позже окончил Одесский педагогический университет имени Ушинского, отделение музыкального воспитания. Работал в Тарутинском профтехучилище преподавателем музыки, а в 2009 году возглавил музыкальную школу, которая с прошлого года называется Бессарабская школа искусств. Также работаю художественным руководителем народного ансамбля народных инструментов «Самоцветы» Бессарабского Дома культуры.

Главное — научить тоньше чувствовать

обучение

— Всех ли можно научить играть на музыкальном инструменте?

— В музыкальную школу мы принимаем детей с шести лет. Малышей обычно приводят родители, а вот подростки часто приходят сами или их приводят друзья. Это очень радует, что дети тянутся к музыке.

Сейчас у нас учится 120 учеников. В школе работает замечательный творческий коллектив — девять профессиональных педагогов, часть из которых, кстати, закончили когда-то нашу школу.

Распространено почему-то мнение, что если у ребенка нет слуха, то его нельзя научить играть на музыкальном инструменте. Скажу вам, что оно ошибочно, — ведь не было ни одного ученика, которого бы мы не смогли научить, главное желание. Конечно, есть и талантливые от природы дети, но талант — это лишь пятьдесят процентов успеха, все остальное — упорный труд. При этом сделать из всех детей «моцартов» невозможно. Главное, считаю, научить их чувствовать мир тоньше.

Нам есть, чем гордиться: за этот год почти 60 раз наши ученики становились лауреатами международных, всеукраинских, областных многожанровых конкурсов искусств.

Есть выпускники, которые после школы продолжили обучение в Одесском музыкальном училище имени Данькевича, в Киевском институте культуры, в Одесской музыкальной академии имени Неждановой. Конечно, далеко не все дети выбирают музыку своей профессией, но то, что они проносят любовь к музыке через жизнь, — это безусловно.

Что будут слушать люди через сто лет?

— А сколькими инструментами вы сами владеете? Знаю, что их больше пяти.

— Я хорошо играю на скрипке, аккордеоне, гитаре, фортепиано, баяне, сопилке, трубе, на многих еще играю, но не так хорошо.

— В этом году вы трижды становились лауреатом международных конкурсов как композитор.

— Так, в 2025 году я получил Дипломы за первое место в международном двухтуровом конкурсе композиторов «Paris: Talents d`Evrope!», международном конкурсе композиторов «Berlin: Talente Evropas» и международном конкурсе композиторов «London Stars».

— Расскажите, как это — писать музыку? И какую музыку любите вы?

— Свою первую музыкальную композицию «Вечернее рандеву» для фортепиано я вынашивал двадцать лет, а написал ее только пять лет назад.

Чтобы создать музыку, нужен опыт, свой почерк. Надо написать такое, чтобы это нигде никогда не звучало. Это очень большой труд — создать что-то свое. А еще надо постоянно музыкально развиваться. Когда пишу музыку, то представляю разные образы. А вдохновение черпаю из жизни. Вообще уверен, что чем проще музыкальная композиция, тем она гениальнее.

Я люблю музыку разных жанров — джаз, классику, поп, рок. Каждое музыкальное направление имеет смысл для существования. А моим любимым является музыкальное произведение Вивальди «Времена года». Уверен, что эту музыку будут слушать и через сто, и через двести лет.

Пока что я написал только пять композиций — «Вечернее рандеву», «Долгожданные каникулы», «Весенний вальс», «Накануне праздника» и «Стремлюсь к свободе», все их вы можете найти в Ютубе. Сейчас вынашиваю еще одну композицию.

Батарейка для музыканта

— Чем может помочь музыка?

— Знаете, меня очень беспокоит то, что многие люди перестали слушать музыку, особенно классическую. Причем заметьте: все классические музыкальные произведения были написаны в эпоху романтизма, классицизма. То есть довольно трудно вспомнить известное классическое произведение, которое бы создали композиторы в XXI веке.

Сейчас в Украине идет война, люди живут в постоянном стрессе. А, как показали исследования, подходящий музыкальный фон способен спасать. На себе проверял: когда чувствуешь, что сил уже не хватает, включаешь любимую композицию, и она тебя вдохновляет, заряжает энергией.

Для меня самой эффективной «батарейкой», когда тяжело на душе, есть и остается классическая музыка. Поэтому хочу посоветовать всем читателям «Одесской жизни» — чаще слушайте музыку, и вам станет легче переживать жизненные трудности.

Справка «ОЖ»

В Бессарабской школе искусств работают отделение народных инструментов, художественное отделение, фортепианный класс, класс духовых инструментов и класс вокала.

Также в Тарутинской громаде работают два филиала: в Августовском — класс народных инструментов, в Соборном — класс духовых инструментов.

Полный курс обучения — девять лет.

Победители конкурсов:

Алексей Бобок, домра — лауреат первой премии в международном двухтуровом конкурсе «Культурное достояние Украины»

Павел Цушко, саксофон — лауреат второй премии международного конкурса «Voyge Parig»

Неля Вулпе, фортепиано — лауреат первой премии международного фестиваля-конкурса искусств в Киеве

Антон Деде, фортепиано — Диплом лауреата первой премии во всеукраинском многожанровом конкурсе искусств «Таланты родного края»

Арина Данч, гитара — лауреат первой премии в международном конкурсе искусств «Звезда весны»

Людмила Вулпе, фортепиано — лауреат Первой премии во всеукраинском дворовом фестивале-конкурсе «Страна кобзаря»

Татьяна Карамаврова, Дарья Забунова и Екатерина Михальчук, художественное отделение — Гран-при в областном фестивале детского творчества «Весеннее разноцветье»

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