Ушел из жизни рок-легенда Оззи Осборн

Ключевые моменты:

22 июля 2025 года умер Оззи Осборн, культовый рок-музыкант и вокалист Black Sabbath. Ему было 76 лет;

Музыкант ушел из жизни через три недели после прощального концерта в Бирмингеме, где он выступал сидя на специально созданном троне;

Последние годы Оззи Осборн страдал от болезни Паркинсона и осложнений после падения в 2019 году;

Оззи Осборн активно поддерживал Украину после начала полномасштабной войны, участвовал в благотворительных инициативах и приютил украинских беженцев;

За свою карьеру рок-звезда продал более 100 миллионов пластинок, внесён в Зал славы рок-н-ролла.

«Ушел из жизни, окруженный любовью»

О смерти Оззи Осборна сообщило издание Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта.

«С грустью, которую трудно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн сегодня утром ушел из жизни. Он был рядом с семьей, окруженный любовью», – сообщила семья рок-легенды.

Причины смерти в заявлении не раскрываются.

Менее трех недель назад музыкант в последний раз вышел на сцену – во время прощального шоу на стадионе Villa Park в своем родном британском городе Бирмингеме. Этот концерт поставил точку в более чем полувековой карьере группы Black Sabbath. Решение отказаться от дальнейших выступлений было связано с состоянием здоровья Оззи Осборна.

На этом шоу музыкант выступал, сидя на троне, изготовленном специально для этого мероприятия. Он попрощался с поклонниками словами: «Вы не представляете, что я чувствую – благодарю вас от всего сердца».

Последние годы Осборн имел серьезные проблемы со здоровьем – у него диагностировали болезнь Паркинсона, а также осложнения после падения в 2019 году. Музыкант повредил позвоночник, из-за чего утратил возможность ходить.

Чем запомнился Оззи Осборн

Оззи Осборн (настоящее имя – Джон Майкл Осборн) – британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крестного отца хэви-метала». После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием.

Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в его родном городе Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы».

В 2014 году получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х годов принял участие в реалити-шоу «Семейка Осборнов» о своей жизни на канале MTV.

Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.

Оззи Осборн и Украина

Оззи Осборн поддерживал Украину и в 2022 году осудил полномасштабное вторжение России. Музыкант присоединился к благотворительному сбору средств марафона Stand Up For Ukraine и призвал помогать беженцам.

Также он вместе со своей женой Шэрон Осборн приютили в своем имении в Англии украинцев, которые вынуждены были бежать от российских оккупантов. Рок-музыкант отдал в пользование нескольким украинским семьям дом в Бакингемшире – графстве в Британии.

