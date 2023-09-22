Болезнь Альцгеймера: как предупредить и чем помочь родным?

Каждый год 21 сентября в мире отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Сегодня эффективного лечения этого заболевания нет. А вот снизить вероятность его развития, отсрочить или замедлить процесс воздействия болезни на головной мозг возможно.
Больше двигаемся и тренируем память
Болезнь Альцгеймера – заболевание, при котором мозг постепенно утрачивает свои функции из-за гибели клеток и нарушения нейронных связей. Человек начинает испытывать проблемы с памятью, мышлением и поведением, в итоге происходит распад личности.
— Основными факторами риска развития альцгеймеровской деменции считаются пожилой возраст (старше 65 лет), наследственность, травмы головы, гипертония и сахарный диабет второго типа, — рассказывает врач-невролог высшей категории Оксана Щитник. — Кроме того, болезнь Альцгеймера чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Но есть меры, которые позволяют предупредить болезнь или замедлить развитие деменции на начальной стадии.
Доказано, что болезнь Альцгеймера напрямую связана с уровнем интеллекта: чем он выше, тем реже проявляется заболевание. Поэтому заведите привычки для мозга стимулировать умственную деятельность: больше читайте, изучайте иностранные языки, разгадывайте кроссворды и играйте в шахматы. Кроме того, займитесь хобби, которое помогает развивать внимание и мелкую моторику, например, вязанием, вышивкой или составлением пазлов.
Также снижению риска развития болезни Альцгеймера способствует здоровый образ жизни:
- спать нужно не менее семи часов;
- будьте физически активны (подойдут йога, танцы, лечебная физкультура, занятия на тренажерах, плавание, велопрогулки, бег трусцой);
- следите за весом, уровнем глюкозы и холестерина в крови, регулярно проходите медосмотр;
- правильно питайтесь (ешьте больше морской рыбы, цельных злаков, бобовых, овощей, фруктов, ягод, листовой зелени, орехов);
- несмотря на обстоятельства, старайтесь сохранять позитивный настрой, не поддавайтесь стрессам и унынию;
- освойте азы йоги и медитации, научитесь полноценно расслабляться;
- регулярно принимайте поливитаминные комплексы, в состав которых должны входить витамины группы В, а также А, Е, К и РР.
Что делать, если у родного человека деменция?
Важно знать, как себя вести, если у кого-то из близких диагностирована деменция:
- оставляйте вещи первой необходимости (ключи, телефон, деньги) на одном и том же месте;
- завтрак, обед, ужин, гигиенические процедуры – все должно выполняться в одно и то же время;
- больному важно чувствовать себя максимально независимым, поэтому составьте вместе с ним список несложных ежедневных дел (помыть посуду, убрать кровать и т.д.);
- старайтесь не конфликтовать с больным, не заострять внимание на запретах и объясните человеку, что ему разрешено делать;
- ежедневно гуляйте с больным на свежем воздухе;
- настройте на телефоне человека с деменцией функцию отслеживания местоположения;
- поддерживайте позитивную и теплую атмосферу в семье.
Ирина КАДЧЕНКО
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