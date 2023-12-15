Погода в Одессе: какой прогноз на 16 декабря

На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода В течение суток 14 декабря 2023 по Одессе и области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха этим зимним днем местами прогреется до 13°. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 декабря: о чем предупреждают синоптики Начиная с ночи 12 декабря и в течение дня 13 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий в виде тумана, видимость 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой прогноз на 12 декабря Во вторник, 12 декабря, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одессе и области облачную погоду без осадков. Ночью и утром возможен туман. Дневная температура будет держаться на «плюсовой» отметке. ПОДРОБНЕЕ