Погода в Одессе: какой прогноз на 16 декабря

В субботу, 16 декабря, по Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем от 1°С до 1°С тепла.
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Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 мороза, днем около 0.
На автодорогах области видимость хорошая.