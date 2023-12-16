Магнитные бури 16 декабря: на Солнце произошла мощная вспышка

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за последние 24 часа зафиксирован значительный рост пятен и повышение сложности магнитного поля на Солнце.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 16 декабря, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая уже в воскресенье, 17 декабря, повысится до индекса 6 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Также магнитные бури могут сопровождаться такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;

принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,

для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);

следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай). Все это

поможет снизить вязкость крови;

ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает

вследствие скопления большого количества людей;

отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;

водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;

при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.