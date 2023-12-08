Умер актер, сыгравший казака Максима Осу – он был ранен на фронте

Об этом сообщается на Facebook-странице «Muse – новости и арт».

Помимо роли в ленте «Максим Оса и золото Песиголовца», Василий Кухарский снялся в десятках фильмов и сериалов, в частности в таких как «Спасти Веру», «Отражение», «Толока», «Роман с детективом», «Отель Эдельвейс», «У причала», «Укрытия», «Забытые» (Forgotten, The) (Zabuti) (Украина, Швейцария), «Другой», «В плену у оборотня», «Проводница», «Подкидыши».

С начала полномасштабной войны актер вступил в ряды ВСУ и встал на защиту Украины. В сентябре этого года он был тяжело ранен на фронте и находился в госпитале. Но его раны оказались смертельными.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о смерти известного одесского педагога, сотрудника и многолетнего руководителя Мореходного профессионального колледжа имени А. Маринеско Одесской национальной морской академии Александра Сабурова.

Еще новости по теме: