Новости Одессы и Одесской области

Умер актер, сыгравший казака Максима Осу – он был ранен на фронте

Умер актер, сыгравший казака Максима Осу – он был ранен на фронте

После тяжелого ранения на фронте умер украинский актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в киноленте «Максим Оса и золото Песиголовца» и многих других ролей.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Muse – новости и арт».

Помимо роли в ленте «Максим Оса и золото Песиголовца», Василий Кухарский снялся в десятках фильмов и сериалов, в частности в таких как «Спасти Веру», «Отражение», «Толока», «Роман с детективом», «Отель Эдельвейс», «У причала», «Укрытия», «Забытые» (Forgotten, The) (Zabuti) (Украина, Швейцария), «Другой», «В плену у оборотня», «Проводница», «Подкидыши».

С начала полномасштабной войны актер вступил в ряды ВСУ и встал на защиту Украины. В сентябре этого года он был тяжело ранен на фронте и находился в госпитале. Но его раны оказались смертельными.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о смерти известного одесского педагога, сотрудника и многолетнего руководителя Мореходного профессионального колледжа имени А. Маринеско Одесской национальной морской академии Александра Сабурова.

Еще новости по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить