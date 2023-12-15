Які знаменитості пішли від нас у 2023 році

Щороку ми прощаємося з деякими знаменитостями, і 2023 рік, що минає, на жаль, не став винятком: цього року скорботний список поповнили ще багато імен відомих акторів, музикантів, політичних діячів, та й просто уславлених свого часу особистостей.
Незалежно від того, чи уважно ви стежили за ними, чи дивилися фільми з ними, чи ходили на їхні концерти, знаменитості, яких ми втратили, змінили світ, і їх не вистачатиме. Давайте дізнаємося, хто вже більше немає з нами.
Генрі Кісінджер
Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер помер 29 листопада у віці 100 років.
Кісінджер – єврейський біженець німецького походження, широко відомий як радник із національної безпеки за президента Ніксона за часів «холодної війни».
Френсіс Стернхаген
Акторка Френсіс Стернхаген, відома за роллю Банні, свекрухи Шарлотти, у популярному серіалі «Секс у великому місті», померла 27 листопада. Їй було 93 роки.
Сама актриса жартувала, що бачила багато зарозумілих багатих дам, і тому їй так добре вдалася роль Банні, яка виводила Шарлотту, коли та вийшла заміж за її сина Троя.
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Розалін Картер
Колишня перша леді США, захисниця психічного здоров’я та кохана дружина Джиммі Картера Розалін Картер померла у віці 96 років. Після того, як їй поставили діагноз деменція, її відвезли до хоспісу, де вона померла за два дні. У неї залишилися четверо дітей, онуки та правнуки.
На похороні Розалін були присутні всі перші леді, що нині живуть, включаючи Меланію Трамп, і її 99-річний чоловік, який з’явився на публіці вперше за довгий час.
Меттью Перрі
Цього року раптово помер зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі. Його тіло знайшли 28 жовтня у його будинку в Лос-Анджелесі. Актор довгий час страждав від наркотичної залежності. Йому було 54 роки.
Майкл Гембон
Ірландський актор, найбільш відомий за роллю Дамблдора в шести фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 82 років. Про його смерть було оголошено 28 вересня.
Гембон приєднався до акторського складу Гаррі Поттера в третій частині серіалу після смерті Річарда Харріса, який раніше грав роль директора Гоґвортсу. Також він грав у фільмах «Госфорд-парк», «Король говорить» та популярному серіалі «Фортітьюд».
Шінейд О’Коннор
Легендарна ірландська співачка, яка підкорила серця людей хітом Nothing Compares to You, Шинейд О’Коннор раптово померла у віці 56 років 26 липня 2023 року.
Відомо, що співачка, яка у 2018 році прийняла іслам та змінила ім’я на Шухада Садакат, тяжко переживала самогубство свого 17-річного сина Шейна (він наклав на себе руки у січні 2022 року). Про причини смерті Шинейд О’Коннор не повідомляється, але сама вона зізнавалася, що страждала від депресії та біполярного розладу.
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Тоні Беннетт
Легендарний джазовий співак Тоні Беннетт помер 21 липня у віці 96 років.
Легендарний Френк Сінатра називав Тоні Беннетта «найкращим у своїй справі». Він записував дуети з Селін Діон, Полом Маккартні, Елтоном Джоном, Стіві Вандером, Джорджем Майклом, Крістіною Агілерою.
У 2016 році у співака діагностували хворобу Альцгеймера, але при цьому він продовжував виступати, а останніми роками записав два альбоми з Леді Гагою, які і стали завершальними в його кар’єрі.
Джейн Біркін
Легендарна голлівудська актриса та співачка Джейн Біркін раптово померла у віці 76 років 16 липня 2023 року. Вона прославилася не тільки як актриса, а й та, чиє ім’я стало прозивним, коли його одержала знаменита сумка Hermès.
Джуліан Сендс
Відомий британський актор, зірка фільмів «Чорнокнижник» та «Дівчина з тату дракона», номінант на «Оскар» Джуліан Сендс зник безвісти у січні цього року, коли вирушив у похід на гору Болд у Каліфорнії. Його останки знайшли туристи після п’яти місяців пошукiв. Мертвим актора оголосили у червні 2023 року. Йому було 65 років.
Тіна Тернер
Її називали «королевою рок-н-ролу» і, люблячи – «бабусею Тіною». Відома американська співачка Тіна Тернер померла 24 травня 2023 року у віці 83 років у своєму будинку у Куснахті у Швейцарії.
Вона досягла величезного успіху з такими хітами, як What’s Love Got To Do With It, Private Dancer і The Best, продавши більше 180 мільйонів альбомів і вигравши 12 премій «Греммі». Артистка просто підкорювала мільйони фанатів своєю харизмою, артистичністю та експресивністю на сцені.
Тіна Тернер відома не лише своїм потужним вокалом, а й непростою долею. Втікши від чоловіка-деспота і залишившись без гроша в кишені, вона все ж таки зуміла перезапустити свою кар’єру в 40 років, знятися в кіно і записати хіт для фільму про Джеймса Бонда.
Співачка перенесла кілька інсультів та пересадку нирки. Вона також пережила обох своїх синів: Крег застрелився у 2018 році, а Рональда не стало минулого року.
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Ліза Марі Преслі
Ліза Марія Преслі – єдина дитина покійного короля рок-н-ролу Елвіса Преслі – раптово померла 12 січня 2023 року у віці 54 років. Ця новина з’явилася після того, як її було госпіталізовано після зупинки серця. Виявилось, що причиною смерті Лізи стала кишкова непрохідність.
Джефф Бек
Легендарний британський гітарист-віртуоз, семиразовий володар премії «Греммі» Джефф Бек помер 10 січня 2023 року у віці 78 років після несподіваного зараження бактеріальним менінгітом.
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За матеріалами focus.ua, фото ВПС, ТСН та Getty Images