Новини Одеси та Одеської області

Які знаменитості пішли від нас у 2023 році

Які знаменитості пішли від нас у 2023 році

Щороку ми прощаємося з деякими знаменитостями, і 2023 рік, що минає, на жаль, не став винятком: цього року скорботний список поповнили ще багато імен відомих акторів, музикантів, політичних діячів, та й просто уславлених свого часу особистостей.

Незалежно від того, чи уважно ви стежили за ними, чи дивилися фільми з ними, чи ходили на їхні концерти, знаменитості, яких ми втратили, змінили світ, і їх не вистачатиме. Давайте дізнаємося, хто вже більше немає з нами.

Генрі Кісінджер

Генрі Кісінджер

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер помер 29 листопада у віці 100 років.

Кісінджер – єврейський біженець німецького походження, широко відомий як радник із національної безпеки за президента Ніксона за часів «холодної війни».

Френсіс Стернхаген

Френсіс Стернхаген

Акторка Френсіс Стернхаген, відома за роллю Банні, свекрухи Шарлотти, у популярному серіалі «Секс у великому місті», померла 27 листопада. Їй було 93 роки.

Сама актриса жартувала, що бачила багато зарозумілих багатих дам, і тому їй так добре вдалася роль Банні, яка виводила Шарлотту, коли та вийшла заміж за її сина Троя.

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Розалін Картер

Розалін Картер

Колишня перша леді США, захисниця психічного здоров’я та кохана дружина Джиммі Картера Розалін Картер померла у віці 96 років. Після того, як їй поставили діагноз деменція, її відвезли до хоспісу, де вона померла за два дні. У неї залишилися четверо дітей, онуки та правнуки.

На похороні Розалін були присутні всі перші леді, що нині живуть, включаючи Меланію Трамп, і її 99-річний чоловік, який з’явився на публіці вперше за довгий час.

Меттью Перрі

Метью Перрі

Цього року раптово помер зірка серіалу «Друзі» Меттью Перрі. Його тіло знайшли 28 жовтня у його будинку в Лос-Анджелесі. Актор довгий час страждав від наркотичної залежності. Йому було 54 роки.

Майкл Гембон

Майкл Гембон, актор

Ірландський актор, найбільш відомий за роллю Дамблдора в шести фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 82 років. Про його смерть було оголошено 28 вересня.

Гембон приєднався до акторського складу Гаррі Поттера в третій частині серіалу після смерті Річарда Харріса, який раніше грав роль директора Гоґвортсу. Також він грав у фільмах «Госфорд-парк», «Король говорить» та популярному серіалі «Фортітьюд».

Шінейд О’Коннор

Шинейд О'Коннор

Легендарна ірландська співачка, яка підкорила серця людей хітом Nothing Compares to You, Шинейд О’Коннор раптово померла у віці 56 років 26 липня 2023 року.

Відомо, що співачка, яка у 2018 році прийняла іслам та змінила ім’я на Шухада Садакат, тяжко переживала самогубство свого 17-річного сина Шейна (він наклав на себе руки у січні 2022 року). Про причини смерті Шинейд О’Коннор не повідомляється, але сама вона зізнавалася, що страждала від депресії та біполярного розладу.

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Тоні Беннетт

Тоні Беннетт, джазовий співак

Легендарний джазовий співак Тоні Беннетт помер 21 липня у віці 96 років.

Легендарний Френк Сінатра називав Тоні Беннетта «найкращим у своїй справі». Він записував дуети з Селін Діон, Полом Маккартні, Елтоном Джоном, Стіві Вандером, Джорджем Майклом, Крістіною Агілерою.

У 2016 році у співака діагностували хворобу Альцгеймера, але при цьому він продовжував виступати, а останніми роками записав два альбоми з Леді Гагою, які і стали завершальними в його кар’єрі.

Джейн Біркін

Джейн Біркін, актриса

Легендарна голлівудська актриса та співачка Джейн Біркін раптово померла у віці 76 років 16 липня 2023 року. Вона прославилася не тільки як актриса, а й та, чиє ім’я стало прозивним, коли його одержала знаменита сумка Hermès.

Джуліан Сендс

Джуліан Сендс, актор

Відомий британський актор, зірка фільмів «Чорнокнижник» та «Дівчина з тату дракона», номінант на «Оскар» Джуліан Сендс зник безвісти у січні цього року, коли вирушив у похід на гору Болд у Каліфорнії. Його останки знайшли туристи після п’яти місяців пошукiв. Мертвим актора оголосили у червні 2023 року. Йому було 65 років.

Тіна Тернер

Королева рок-н-ролу Тіна Тернер

Її називали «королевою рок-н-ролу» і, люблячи – «бабусею Тіною». Відома американська співачка Тіна Тернер померла 24 травня 2023 року у віці 83 років у своєму будинку у Куснахті у Швейцарії.

Вона досягла величезного успіху з такими хітами, як What’s Love Got To Do With It, Private Dancer і The Best, продавши більше 180 мільйонів альбомів і вигравши 12 премій «Греммі». Артистка просто підкорювала мільйони фанатів своєю харизмою, артистичністю та експресивністю на сцені.

Тіна Тернер відома не лише своїм потужним вокалом, а й непростою долею. Втікши від чоловіка-деспота і залишившись без гроша в кишені, вона все ж таки зуміла перезапустити свою кар’єру в 40 років, знятися в кіно і записати хіт для фільму про Джеймса Бонда.

Співачка перенесла кілька інсультів та пересадку нирки. Вона також пережила обох своїх синів: Крег застрелився у 2018 році, а Рональда не стало минулого року.

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Ліза Марі Преслі

Ліза Марі Преслі

Ліза Марія Преслі – єдина дитина покійного короля рок-н-ролу Елвіса Преслі – раптово померла 12 січня 2023 року у віці 54 років. Ця новина з’явилася після того, як її було госпіталізовано після зупинки серця. Виявилось, що причиною смерті Лізи стала кишкова непрохідність.

Джефф Бек

Джефф Бек

Легендарний британський гітарист-віртуоз, семиразовий володар премії «Греммі» Джефф Бек помер 10 січня 2023 року у віці 78 років після несподіваного зараження бактеріальним менінгітом.

Раніше «Одеське життя» розповідала про смерть відомої одеської художниці Алли Крикун.

За матеріалами focus.ua, фото ВПС, ТСН та Getty Images

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