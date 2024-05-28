Какие музеи в Одессе расскажут историю родного края

Историко-краеведческий музей

Одесский историко-краеведческий музей считается одним из самых лучших в Украине. А его посещение можно сравнить с увлекательным путешествием в прошлое Украинского Причерноморья.

Находится музей в самом центре Одессы — по адресу улица Гаванная, 4. Экспозиция расположена в здании дворцового типа, построенном в 1876 году по проекту известного одесского архитектора Феликса Гонсиоровского.

Коллекция музея насчитывает около 120 000 экспонатов. Здесь собраны документы, связанные с историей города и края, печатные издания, предметы прикладного и изобразительного искусства, нумизматические коллекции XVII — XIX веков…

Посетители могут познакомиться с экспозициями: «Старая Одесса», «Оружие из коллекции музея», «Одесса и край в годы Второй мировой войны 1939-1945 годов», «Одесщина 1917-1941: взгляд через годы»; «Пробуждение памяти (Голодомор 1932-1933 годов в Одесской области»).

Неизменной популярностью посетителей пользуется экспозиция памятников старины XV-XVIII веков — периода казачества. Среди уникальных экспонатов — огнестрельное и холодное оружие, живопись, этнографические материалы. Отдельного внимания заслуживает икона «Покрова Богородицы», выполненная с оригинала конца XVIII века. Здесь вместе с Богоматерью, святителем Николаем, архангелом Михаилом изображено сечевое казачество и его последний кошевой атаман Петр Калнышевский. С молитвой о защите казаков и Запорожской Сечи, уничтоженной по указу Екатерины II, он обращается к Богородице: «Молимся, покрой нас честным своим покровом, избави от всякого зла».

Музей работает с понедельника по пятницу, с 10.00 – до 15.30.

Степова Україна

Этнографический отдел Одесского историко-краеведческого музея – музей «Степова Україна». Расположен он недалеко от основного музейного здания — на улице Ланжероновской, 24А.

Экспозиция «Степової України» представляет материальную и духовную культуру наиболее многочисленных этнических групп, проживающих на территории Одесщины.

В залах музея воссозданы традиционные интерьеры жилищ украинцев, молдаван, болгар, греков, крымских караимов, гагаузов, евреев, немецких колонистов. Здесь можно увидеть национальные домотканые изделия и посуду, самодельную мебель и старинные прялки, ткацкий станок и плуг, нарядную керамику и «мамаи» — народные картины с изображением фольклорного героя, казака-бандуриста. Полюбоваться национальными болгарскими фартуками и поясами — полосатыми и с геометрическим рисунком; бессарабскими коврами с яркими букетами на черном фоне; украинскими вышиванками, писанками, рушниками. Прикоснуться к творчеству народному и убедиться вновь, как разнообразна и прекрасна культура родного края.

Музей работает с понедельника по пятницу, с 10.00 – до 15.30.

Мемориал героической обороны Одессы 1941 года

Еще один филиал Одесского историко-краеведческого музея – «Мемориал героической обороны Одессы 1941 года». Находится он по адресу улица Дача Ковалевского, 150.

В здании музея представлена экспозиция, посвященная обороне Одессы. Рядом — восстановлены оборонительные огневые позиции артиллерийских и минометных батарей.

Парковая зона, где они расположены, — музей под открытым небом с экспозицией образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны. Здесь можно увидеть легендарный танк «на испуг» — обычный трактор, обшитый котельным железом, выполняющим роль брони. Такие машины изготавливали одесситы во время осады города.

На участке железнодорожного пути установлен бронепоезд — в дни обороны Одессы подобные производили на заводе им. Январского восстания. Неподалеку — подводная лодка «Малютка» М-296, рейдовый тральщик, предназначенный для поиска и уничтожения мин, самолет-истребитель И-16. Рядом с ним — трамвай, который в 1941 году курсировал по маршруту «Одесса-фронт».

Надеемся, со временем экспозиция музея пополнится и уничтоженной военной техникой российских оккупантов.

Одесский областной центр украинской культуры

Выставочный зал Центра расположен на улице Польской, 20. Его обширная экспозиция посвящена украинскому народному творчеству. Здесь можно увидеть образцы ручной вышивки, уникальные изделия из соломы, пасхальные писанки, предметы гончарного промысла, вручную расписанные народными мастерами в своеобразной уникальной технике. Сотрудники Центра познакомят посетителей с украинскими национальными обычаями, интересными фактами нашей родной культуры.

Сейчас здесь экспонируется выставка рушников из частной коллекции жительницы Овидиополя Елены Сайдень, лауреата областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого.

В экспозиции представлены более 200 рушников — разных цветов, рисунков и орнаментов. Они украшены вышитыми птицами, цветами, одесскими мотивами, традиционной символикой… Сегодня эти работы признаны национальными произведениями искусства. Специалисты Центра расскажут посетителям об уникальности представленных рушников и технике их вышивки.

Выставка будет экспонироваться до 31 мая. Ознакомиться с ней можно ежедневно — кроме выходных, с 10.00 до 16.00.

Музей истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим»

Познакомиться с жизнью еврейского народа в нашем городе можно в Музее истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим». Расположен он на улице Новосельского, 69/71.

В коллекции музея — более 1000 экспонатов. Это — документы, книги, газеты, открытки, произведения искусства, предметы быта и культовые предметы… Большинство из них — подлинники. Разместилась экспозиция в восьми комнатах старого одесского дома, стилизованных под еврейскую квартиру. Здесь отразился более чем 200-летний период истории евреев в Одессе: с 1770-х до начала 2000-х годов.

Самые старинные экспонаты — фрагменты еврейских надгробий, найденные археологом профессором Андреем Добролюбским в центре Одессы — в «турецком слое». Датируются они 1770-ми годами.

В витринах разместились экспонаты, символизирующие религиозную жизнь одесских евреев: коробка для подаяний, салфетка для халы, талесы, тфилины…

Ностальгическим воспоминанием о культуре начала ХХ века предстает зал, где можно увидеть одесские издания нот еврейских песен, выполненные в стиле модерн, и некоторые предметы мебели. Особенно примечателен буфет семьи Исаака Бабеля из их квартиры на улице Ришельевской.

Финансовую тему иллюстрирует коллекция банкнот различных эпох — в том числе, «одесские деньги» 1917 года.

Открытки общества пособия бедным больным евреям «Эзрас Хойлим» начала века рассказывают о еврейской благотворительности. А уникальные документы свидетельствуют, что поддерживали не только местных бедняков, но и первопоселенцев, закладывавших основы будущего государства Израиль.

Фотографии героев «одесской мифологии» — Хаима Серебряного, Леонида Утесова, Петра Столярского, Давида Ойстраха – соседствуют со снимками, связанными с деятельностью Одесской еврейской больницы, фото отряда еврейской самообороны 1905 года и пассажиров парохода «Руслан», отбывающего на Землю Обетованную в 1919 году.

И это далеко не все представленные в музее интересные экспонаты, о которых экскурсоводы рассказывают захватывающие истории.

Экскурсии в музее проводятся с понедельника по четверг, с 12.00 до 17.00.

Музей Холокоста

Этот музей — единственный в Украине, рассказывающий о трагедии евреев во время оккупации Одесщины в годы Второй мировой войны. Расположен он на улице Малая Арнаутская, 111.

Экспозиция посвящена одесситам — бывшим узникам концлагерей и гетто.

В двух залах музея представлено порядка 1500 экспонатов. Все они — подлинные. Большая часть их них — получена из частных коллекций одесских евреев, принесена бывшими узниками: их вещи, фотографии, приказы оккупационных властей, реликвии. Пожалуй, самая страшная — веревка, на которой нацисты повесили юную девушку. Ее отдал в музей человек, который в то время был в нее влюблен.

Экспозиция дает общее представление о Холокосте. А затем повествует о судьбе евреев Одессы и Транснистрии – губернаторства, созданного румынскими властями на захваченных территориях.

В одном из залов рассказывается о типичной довоенной жизни семьи в еврейском местечке. Затем – об оккупации нацистами Одессы и Одесской области. Здесь представлена интерактивная карта Транснистрии, на которой обозначены лагеря смерти, трудовые лагеря и гетто.

Отдельный зал посвящен Праведникам народов мира – людям, спасавших евреев в оккупированной Одесщине. Некоторые – ценой собственной жизни. Работает музей с понедельника по четверг, с 11. 00 до 15. 00. Экскурсии проводятся с группами из четырех-пяти посетителей.