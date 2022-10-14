Украинское казачество на карте Одесской области

Казаки — без преувеличения, самые популярные персонажи украинской истории. О них написаны тысячи книг, сложены сотни песен, сняты десятки фильмов. Оно и неудивительно. Казачество — явление уникальное не только для нашей страны, но и для всего мира. А его история не уступит в увлекательности любому роману. И Немалое место в этой истории занимает наш край.

И сегодня, 14 октября, когда помимо Дня защитников и защитниц Украины, наша страна отмечает и День казачества, «Одесская жизнь» проведет небольшую экскурсию по казацким местам Одесчины.

В самом начале

Одно из первых письменных упоминаний об украинском казачестве касалось именно нашего региона. Если верить хроникам, в 1489 году на берегах «Саврани реки, что в Буг впадает» польская армия во главе с сыном короля Казимира ІV Яном Альбрехтом разгромила татарское войско. Для поляков эти места были совершенно незнакомыми, поэтому королевичу пришлось воспользоваться услугами местных казаков в качестве проводников.

Точное место битвы неизвестно, однако современные историки считают, что она произошла на территории нынешнего Савранского района Одесской области.

Места боевой славы…

На протяжении XVI-XVIII веков земли нынешней Одесчины не раз становились полем боя между казаками, татарами и турками. Например, в 1516 году казацкое войско под командованием первого гетмана Запорожской Сечи Предслава Лянцкоронского взяло штурмом турецкий город Аккерман (ныне — Белгород-Днестровский).

Отметили наш регион своим присутствием легендарные казацкие атаманы Северин Наливайно (захватил города Аккерман, Килию, крепость Измаил и разорил несколько окрестных сел) и Иван Сирко (трижды одерживал победы над турками и татарами в районе Куяльницкого лимана). А в апреле 1691 года не менее знаменитый полковник Семен Палий разгромил большой турецкий караван с добром и невольниками «на урочище Пересыпе» (сейчас это одесская Пересыпь).

Наверное, самым успешным «визитом» запорожцев в Одессу следует считать поход Семена Галицкого на Хаджибей (Одессу) в 1769 году. Тогда казакам посчастливилось захватить колоссальную добычу: 36 тысяч коней, четыре тысячи овец, тысячу коров и даже 180 верблюдов, не говоря уже о множестве пленных, за которых казаки получили немалый выкуп.

…и мирного труда

Казаки приходили на территорию нынешней Одесчины не только с войной. Многие из них селились в предместьях Хаджибея и в окружающих селах. Они вели вполне мирный образ жизни: занимались земледелием, садоводством, «разным промыслом торговым», ходили «по соль» и «за зверем с ружьем». А еще, по многочисленным свидетельствам современников, в массовом порядке варили хмельные напитки.

Особенно много казаков появилось в нашем регионе после того, как Запорожская Сечь была разрушена российскими войсками. Турецкий султан обещал сохранить традиционные казацкие вольности и выделил для поселения запорожцам село Кучурган. Правда, некоторые из них предпочли жить в Хаджибее, Аджидере (Овидиополь) и Анани (Ананьев).

Что осталось от казаков?

После того как Российская империя отняла южно-украинские земли у Турции, земли между Днестром и Южным Бугом активно осваивались наследниками запорожцев — черноморскими казаками. Они основали многие села и поселки — например, нынешнюю Беляевку построил участник взятия Хаджибея атаман Антон Головатый.

Несмотря на то, что в 1792 году казаков-черноморцев переселили на Кубань, память о них сохранялась еще долгие годы. Даже в конце ХІХ века ученые-этнографы записывали в селах нынешней Одесчины песни и легенды о знаменитых атаманах и подвигах запорожцев. Да и в самой Одессе, как вспоминал писатель Лев Славин, еще в начале ХХ века «в крестьянском хлопце, в капитане дальнего плавания, в университетском профессоре вдруг проглядывал сохранившийся во всей чистоте тип запорожца из казацкой сечевой вольницы — весь этот сплав удачи, юмора, силы, поэзии».

Продолжение следует…

Сергей Ищенко