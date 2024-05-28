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В Одессе квартирант убил хозяина дома и спрятал тело под кровать (видео)

В Одессе квартирант убил хозяина дома и спрятал тело под кровать (видео)

В Одессе задержали 36-летнего мужчину, который избил до смерти своего арендодателя, когда тот пришел просить плату за жилье. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело под кровать.

О происшествии, которое произошло несколько дней назад в одной из квартир пятиэтажки на улице Капитана Кузнецова, рассказали в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что во время хмельного застолья между ними возникла ссора, в разгар которой квартирант беспощадно избил 52-летнего владельца дома кулаками и ногами, после чего пошел в магазин. А когда вернулся, обнаружил его без признаков жизни и решил скрыть следы преступления. Спрятав тело под кровать, он отмыл с пола и мебели кровь, а использованные тряпки выбросил в мусорку.

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О происшествии мужчина сообщил своей сожительнице, а та — в полицию.

На место преступления сразу прибыли полицейские, тут же задержаликвартиранта, который во всем признался.

 

 

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Точную причину смерти одессита будут устанавливать судмедэксперты.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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