В Одессе квартирант убил хозяина дома и спрятал тело под кровать (видео)

О происшествии, которое произошло несколько дней назад в одной из квартир пятиэтажки на улице Капитана Кузнецова, рассказали в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что во время хмельного застолья между ними возникла ссора, в разгар которой квартирант беспощадно избил 52-летнего владельца дома кулаками и ногами, после чего пошел в магазин. А когда вернулся, обнаружил его без признаков жизни и решил скрыть следы преступления. Спрятав тело под кровать, он отмыл с пола и мебели кровь, а использованные тряпки выбросил в мусорку.

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О происшествии мужчина сообщил своей сожительнице, а та — в полицию.

На место преступления сразу прибыли полицейские, тут же задержаликвартиранта, который во всем признался.

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Точную причину смерти одессита будут устанавливать судмедэксперты.