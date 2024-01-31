Бессарабия: интерактивная карта для путешественников с достопримечательностями региона

Проект «І-мапа» — это готовый сборник советов для планирования путешествия в Бессарабию. Туристы могут узнать, какие в Бессарабии есть достопримечательности, получить массу увлекательной информации, посмотреть фотографии и короткие видео о них. С помощью этой карты, путешественники могут заранее ответить себе на такие вопросы:

как подготовиться к путешествию по Бессарабии;

что взять с собой в путешествие;

где в Бессарабии остановиться на ночевку;

на какие достопримечательности посмотреть в Бессарабии.

Автор проекта – одесский режиссер, основатель проекта OnykoFilms Юрий Онищенко. Идея создать туристическую карту Бессарабии возникла у режиссера давно. Это труд, над которым он и его команда работали несколько месяцев.

– Мы с друзьями собирали материал для этой интерактивной карты довольно долго, нам помогали эксперты. Потом мы ездили по Бессарабии и делали фотографии, собирали видеоматериал. Это была и большая работа, и большое удовольствие. Очень рад, что идея теперь воплощена в жизнь, – рассказал Юрий Онищенко.

На интерактивной карте значками отмечены исторические, культурные, природоохранные и гастрономические локации Бессарабии. Каждый объект содержит описание на украинском и английском языках. А еще на карте вы отыщете множество прекрасных фото и видеоматериалов. Здесь представлена Бессарабия во всем ее многообразии, необычности, колорите.

Проект реализован в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) и Офиса развития малого и среднего предпринимательства (SME.DO) при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Посмотреть интерактивную карту Бессарабии: https://imapa.com.ua

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