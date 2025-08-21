Ключевые моменты:

Пляжи могут открываться только после выполнения мероприятий по безопасности и получения акта от военных администраций.

Инспекции выявили 17 нелегальных пляжных зон в разных районах Одессы. Проверки продолжаются: контролируют как безопасность, так и доступность для людей с инвалидностью.

Официально разрешена работа нескольких десятков пляжей в городе и области.

Нелегальные пляжи

На прошлой неделе в ходе проверок в Одессе выявили 14 пляжей, которые работали без официального разрешения. А 19 августа дополнительно установили еще три таких пляжа в Киевском районе.

Городские власти в очередной раз напоминают: функционирование пляжей без официального разрешения ОВА является грубым нарушением закона, представляет опасность для отдыхающих, так как напрямую угрожает здоровью и жизни людей.

Проверки пляжей будут продолжаться и дальше: они включают в себя не только выполнение требований безопасности, но и обеспечение свободного доступа вдоль линии воды.

Кроме того, Советом безбарьерности проводятся инспекции пляжей с целью оценки доступа людей с инвалидностью и маломобильных групп населения к воде.

Список пляжей, работающих без соответствующего акта обследования готовности пляжных зон:

пляж «Отрада» между траверсами № 5 и № 6 первой очереди ПЗС

пляж «Отрада» между буной № 5-в и траверсом № 6 первой очереди ПЗС

пляж «Отрада» между траверсами № 6 и № 6-а первой очереди ПЗС

участок пляжа «Аркадия» между траверсами № 1 и № 12а второй очереди ПЗС

пляж «Ланжерон» между траверсами № 4 и № 5 первой очереди ПЗС

пляж «Курортный» между траверсами № 10 и № 11 второй очереди ПЗС

пляж «Курортный» между траверсами № 9 и № 10 второй очереди ПЗС

пляж «Золотой берег» между траверсами № 16-а и № 17 второй очереди ПЗС

пляж «Золотой берег» между траверсами № 14 и № 15 второй очереди ПЗС

пляж «Чайка» между траверсами № 6-А и № 6-Б второй очереди ПЗС

«Надежда» (между коллектором и траверсом №17 второй очереди ПЗС)

«Чайка» (между траверсами № 6-А и № 6-Б второй очереди ПЗС)

пляж на 15-й станции Большого Фонтана (ООО «Атлант Си-Груп»)



Официально открытые пляжи: перечень

С начала сезона в Одессе официально открыли несколько десятков пляжей. Все они прошли проверку на безопасность и соответствуют требованиям военного времени.

Список пляжей в Одессе, где разрешено находиться:

Г. Одесса, территория пляжной зоны пляжа «Дельфин», между траверсами № 12-а и № 13 первой очереди ПЗС (2678,03 м²)

Г. Одесса, территория пляжной зоны пляжа «Дельфин», между траверсами № 12 и № 12-а первой очереди ПЗС (3775,82 м²)

Г. Одесса, территория пляжной зоны «Буфет на Малом Фонтане», между «Аркадией» и «Дельфином», траверсы № 15–16 первой очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Великофонтанский», между траверсами № 18 и № 18-а второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Аркадия», между траверсами № 1 второй очереди ПЗС и № 20 первой очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Курортный», между траверсами № 9 и № 10 второй очереди ПЗС

Г. Одесса, муниципальный пляж «Чайка», между траверсами № 6 и № 6-а второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляжная зона «Чайка», между траверсами № 6 и № 6-а второй очереди ПЗС

Г. Одесса, муниципальный пляж «Курортный», между траверсами № 12 и № 13 второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляжная зона «Курортный», между траверсами № 7-а и № 8 второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Дельфин», между траверсами № 11 и № 12 первой очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Дельфин», между траверсами № 10 и № 11 первой очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Аркадия», между траверсами № 1 и № 1-2а второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Золотой берег», между траверсами № 15 и № 15-а второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Курортный», между траверсами № 9 и № 10 второй очереди ПЗС (ООО «АРКФОНТАН»)

Г. Одесса, пляж «Курортный», между траверсами № 9 и № 10 второй очереди ПЗС (ООО «ГРИСТОН»)

Г. Одесса, пляж «Ланжерон», между траверсами № 1 и № 2 первой очереди ПЗС (ООО «ОЛДТАЙМ»)

Г. Одесса, пляж «Ланжерон», между траверсами № 1 и № 2 первой очереди ПЗС (ООО «РЕМФА МЕДИА»)

Г. Одесса, пляж «Ланжерон», между траверсами № 1 и № 2 первой очереди ПЗС (ООО «ЛАНЖЕРОНЬ»)

Г. Одесса, пляж «Ланжерон», между траверсами № 1 и № 2 первой очереди ПЗС (ФЛП Беленкова А.Ф.)

Г. Одесса, пляж «Ланжерон», между траверсами № 1 и № 2 первой очереди ПЗС (ООО «ВИТАМ+»)

Г. Одесса, пляж «Аркадия», между траверсами № 1-2а и № 1-2в второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Курортный», между траверсами № 7 и № 7-а второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Золотой берег», между траверсами № 14 и № 15 второй очереди ПЗС (ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-1»)

Г. Одесса, пляж «Ланжерон», между траверсами № 2 и № 3 первой очереди ПЗС

Г. Одесса, муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана), между траверсами № 6-Б и № 7 второй очереди ПЗС

Г. Одесса, пляж «Золотой берег», между траверсами № 14 и № 15 второй очереди ПЗС (ООО «ПЛЯЖ-15»)

Г. Одесса, пляж «Курортный», между траверсами № 8 и № 9 второй очереди ПЗС (ООО «АРС»)

Г. Одесса, пляж «Аркадия», между траверсами № 19-а и № 20 первой очереди ПЗС (ООО «Тантор-К»)

Г. Одесса, пляж «Аркадия», между траверсами № 19-а и № 20 первой очереди ПЗС (ООО «Ред Лайн Украина»)



Открытые пляжи в Одесской области

Центральный городской коммунальный пляж в Черноморске (ул. Пляжная, 15, протяженность – 1100 м)



Пляжная зона в селе Приморское Измаильского района (рекреационная территория Вилковского городского совета, протяженность – 600 м: по 300 м влево и вправо от центральной аллеи)



