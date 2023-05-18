Одесские музеи: какие рушники и вышиванки хранят в своих стенах (фото)

Настоящая история Украины кроется не в книгах и рассказах, а в традиционной вышивке. Ко Дню вышиванки «Одесская жизнь» подготовила фоторепортаж рушников и вышиванок с одесских музеев, а также узнана, какую историю они скрывают.

Музей Рериха: старинные рушники

Несколько лет назад у директора музея Рериха Елены Петренко возникла идея создать «уголок» украинской культуры. А что представляет нашу культуру ярче всего? Верно — вышивка. Тогда на помощь позвали украинскую художницу Светлану Крижевскую.

— Звісно, вишивка по всьому світі існую, але у житі українців вона відігравала дуже величезну роль. Це не елемент прикраси, як зараз багато хто вважає, вишивка має сакральне значення, тобто святе в орнаменті. Колись вишиванка була паспортом людини: розповідала про її статус, вік, родовід. Взагалі сучасну вишиту машинкою сорочку, важко назвати вишиванкою, вона не несе жодного сакрального коду та індивідуальності», — объяснила Светлана Григорьевна.

Сама Крижевская рекомендует всегда обращать внимание, что изображено на «искусственной» вышиванке. Это касается и обрядового рушника. Иначе неверно вышитые знаки могут повлиять на нашу жизнь. Сейчас в музее Рериха можно увидеть рушник с разноцветной вышивкой из Закарпатья. Его полотно соткали по почти утерянному методу. Также здесь есть наш «подольский» рушник в красно-черных тонах с геометрическими фигурами. Кстати, это самый древний вид вышивки. Ну, а как же уголок украинской культуры без портрета Тараса Шевченко на рушнике. Правда его соткали на машинке. Елена Григорьевна привезла его с Украинского культурного центра при посольстве в Израиле. Еще в музее красуется рушник херсонской мастерицы Любови Федоренко. Она не придерживается сакральных смыслов, но замечательно вышивает. В планах у хранителей музея намного увеличить экспозицию украинским атрибутами.

Литературный музей: вышиванка Степана Олейника

Мы забыли, что в стенах Одесского литературного музея хранится очень интересный экспонат — вышиванка самого известного авторота гуморесок Степана Олейника. Ее в 1982 году передала в музей сестра писателя Мария Ивановна после его смерти. Жизнь одесского поэта была далеко не такой веселой, как гуморески. За то, что Степан Иванович все время носил вышиванку в советское время его посадили в тюрьму. В Литературном музее храниться еще одна интересная вещь — вышитый в символике Одесской области рушник Олейника.

— Степан Олійник народився у Пасицелах Балтського району. Через деякий час його сім’я переїхала в село Левадівка. Кожного року Степан Іванович приїздив на рідну землю. Це було його місце сили. У той час традиційно збиралися селяни, щоб послухали його розповіді. І кожного разу вони зустрічали письменника з паляницею на вишитому рушникові», — рассказала заведующая массовым отделом Яна Ивановна. Но самое интересное — это сохранившийся след от паляници, которой когда-то угощали Олейника. Вот такая богатая историей обыденная украинская атрибутика.

«Живой музей»: традиционная вышивка Одещины

А вы знали, что у нас есть «Живой музей» нематериального культурного наследия Одещины. Ему около 15 лет и он работает при Одесском областном центре украинской культуры. Сюда приходят, чтобы узнать о традициях родного края. Конечно же, здесь особое место занимает традиционная одесская вышивка. На стройных манекенах красуется свадебная женская сорочка, с характерной подольской вышивкой. Рядом с ней можно увидеть повседневный женский наряд — на его рукавах изображено 28 ромбов символизирующих лунный календарь. В музее также есть вышиванка из Полесья, идентичная болгарская вышивка с узорами из голубых нитей, традиционная мужская вышиванка и цветочная сорочка с элементами молдавской вышивки.

— Якось я захотіла пошити собі вишиту сорочку. Довго думала, що придумати. І виришила, що вона буде характеризувати той регіон, звідки я родом — Рівненщину. Сорочка була зшита за всіма традиціями. А потім одного разу я поїхала у свій рідний край, і випадково виявила в скрині бабусі таку ж вишиванку як у мене. До цього я її навіть не бачила. Вишивка та візерунки на рукавах були однакові. Бабуся її вишила у 16-ть років. Говорять, що так спрацьовує генетична пам’ять», — поделилась личной историей директор центра Валентина Витос. Какая же экспозиция музея без одесских рушников. Самый уникальный из них — это «Рушник національної єдності «Сонячна Одещина». Все, что на нем изображено красными нитками символизирует Одессу, людей и традиции. Создавали рушник более 2500 людей. Его вышивали три года на полотне которому боше 100 лет. Сейчас рушник выполняет функцию оберега. Кстати, в «Живом музее» работают мастерицы, которое могут обучают настоящей вышивке.

«Степовая Украина»: Вышитый оберег

В музее «Степовая Украина» представлено несколько традиционных вышиванок XIX века. К сожалению, музейщикам не всегда удается сохранить полную историю экспоната. Сам музей начал работать еще в 1927 году, но 30-е годы его закрыли. Часть экспонатов которые мы видим в «Степовой Украине» в 1955 году передали из Одесского археологического музея. Например, мужская сорочка из села Балтской общины. На ней красными нитками вышиты розы и листья светло-серого цвета. Дополняет эту экспозицию женский белый наряд с цветочным орнаментом, вышитый красными и черными нитками. Если присмотреться к яркому подолу фартука, то можно увидеть вышитое имя его владелицы: «Харитина Рудая, 1919 рік». Таким когда-то был праздничный наряд в Одесской области. На отдельном стенде с сорочками и рушныками гармонично смотрится вышиванка из Закарпатья с вышитыми на рукавах цветами по диагонали. Традиционная сорочку из Черниговщины — этой области характерен геометрический орнамент вышитый красным. А также наша сорочка из Кодымщины со свастикой:

— Це жіноча сорочка із сваргою, або як кажуть «свастикою». Стародавні арійці називали цей знак «свастю», а в сучасній мові це звучить як «щастя». Це символ добра та благополуччя», — рассказа во время экскурсии исполняющая обязанности заведующей музея Галина Загребенюк. Рушрики, которые весят рядышком на стенде, также родом из разных областей Украины — Закарпатья, Чернигова, Приднепровья. Но мы обратим внимание на обереговые рушники Одещины. Они вышиты неповторимым анималистическим орнаментом. В экспозиции музея таких рушника два. Первый рушник — с вышитыми всадниками и собаками с копьем. Обычно их вышивали женщины за одну ночь перед тем, как отправить мужа и сына на охоту или на войну. Чтобы вернуться домой живым и здоровым, мужчина носил рушник с собой. Второй рушник — с фигурками держащихся за руки людей и зооморфными лошадями вышивали, когда случалась какая-то беда. Также в коллекции музея находится вышитый красными нитками рушник «божник», ним украшали иконы, и тематический рушник с вышитыми сценками из жизни разноцветными нитками.

Художественный музей: акварельная вышивка в хранилище

Эта пожелтевшая от времени бумага с изображением орнамента из хранилища Одесского художественного музея на самом деле исторически зафиксированный орнамент вышивки в 1922 году. Автор полотна художница и живописец Олимпиада Стоянова-Косолапова. С 1917 по 1928 год она работала в центре ткачества в Черниговской области и в конце 20-х годов готовила к печати альбом с подобными зарисовками. В этих работах Олимпиада изобразила украинские орнаменты ковров, большинство из которых уже исчезло. А когда художница переехала в Одессу, передала свои акварели в художественный музей.

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