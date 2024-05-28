Полицейский офицер громады: проекту безопасности исполнилось шесть лет

Полицейский офицер громады — это офицер Национальной полиции Украины, который живет и работает в определенной территориальной общине. Его главные задачи — обеспечивать порядок и предотвращать правонарушения и преступления в пределах своей ОТГ.

Проект был инициирован руководством Нацполиции в 2018 году и поддержан Кабинетом министров, Министерством внутренних дел и международными донорами.

По состоянию на декабрь 2023 года в 23 областях Украины несут службу 1476 полицейских офицеров громад. В проекте участвуют 766 территориальных громад из существующих 1412-ти.

Преимущество этих полицейских в том, что они всегда находятся на территории обслуживания, знают местных жителей в лицо, ориентируются в их проблемах, помогают их решать.

На территориях своих громад шерифы проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение совершения уголовных и других правонарушений, принимают меры для их устранения.

А в условиях войны шерифы приобщаются к обеспечению безопасности и порядка и на освобожденных от российских оккупантов территориях.

О своей работе рассказали полицейские офицеры громад Одесской области:

