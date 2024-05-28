Новости Одессы и Одесской области

Полицейский офицер громады: проекту безопасности исполнилось шесть лет

Полицейский офицер громады: проекту безопасности исполнилось шесть лет

Шесть лет назад  — 28 мая 2019 года стартовал проект полицейский офицер громады или шериф. Многие громады Одесской области присоединились и продолжают приобщаться к нему, в том числе в самых отдаленных уголках региона.

Полицейский офицер громады — это офицер Национальной полиции Украины, который живет и работает в определенной территориальной общине. Его главные задачи — обеспечивать порядок и предотвращать правонарушения и преступления в пределах своей ОТГ.

Проект был инициирован руководством Нацполиции в 2018 году и поддержан Кабинетом министров, Министерством внутренних дел и международными донорами.

По состоянию на декабрь 2023 года в 23 областях Украины несут службу 1476 полицейских офицеров громад. В проекте участвуют 766 территориальных громад из существующих 1412-ти.

По теме: ПОГ: непростая и интересная работа у полицейских Ренийской громады

Преимущество этих полицейских в том, что они всегда находятся на территории обслуживания, знают местных жителей в лицо, ориентируются в их проблемах, помогают их решать.

На территориях своих громад шерифы проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение совершения уголовных и других правонарушений, принимают меры для их устранения.

А в условиях войны шерифы приобщаются к обеспечению безопасности и порядка и на освобожденных от российских оккупантов территориях.

О своей работе рассказали полицейские офицеры громад Одесской области:

 

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua