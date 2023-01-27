День памяти жертв Холокоста: почему украинцы вспоминают ужасы нацизма не только 27 января?

Ежегодно, 27 января, в мире чтят память жертв Холокоста, которые погибли от рук немецких нацистов во время Второй мировой войны.

Холокост — то есть систематическое убийство евреев и людей других этносов и социальных групп — происходил на территориях современных Украины, Польши, Беларуси и Литвы. После 24 февраля 2022 года мир вновь заговорил об ужасах массовых убийств, пыток и расстрелов. На этот раз жертвами захватчиков стали украинцы. В международный день памяти жертв Холокоста «Одесская жизнь» вспоминает военные преступления немецких нацистов и проводит параллели с действиями армии рф после полномасштабного вторжения в Украину.

Обращаем ваше внимание, что посмотреть это видео «Одесской Жизни» можно только непосредственно на YouTube, обязательно зайдя там в свой аккаунт.

Массовые убийства XX века: Бабий яр и Холокост в Одессе

На территории современной Украины из-за Холокоста погибли около 6 000 000 людей, из которых более 1,5 миллиона были евреями. Во время оккупации в 1941-1945 годах на украинских землях появились концлагеря и гетто, а также около 2000 точек массовых расстрелов. Нацисты убивали военных и гражданских, мужчин и женщин, детей и пожилых людей.

Местом самого масштабного расстрела украинцев стал Бабий Яр в Киеве. Только за 29-30 сентября 1941 года там расстреляли почти 34 000 человек. Всего в Бабьем Яру за три года погибли около 100 000 человек.

В Одессе массовое убийство евреев произошло осенью 1941 года. 16 октября румынские и немецкие военные вошли в город, а уже через 6 дней в их комендатуре на Маразлиевской раздался взрыв. Бомба убила 67 нацистов, но враг решил отомстить и казнить гражданских. В ночь на 23 октября оккупанты согнали до 30 000 горожан в девять артиллерийских складов, облили здания бензином и подожгли. Узники сгорели заживо.

Пытки, фильтрационные лагеря и массовые расстрелы в XXІ веке

Полномасштабное вторжение россии в Украину стало первым крупным вооруженным конфликтом в Европе со времён Второй мировой войны. К сожалению, те, кто был свидетелями событий Холокоста, снова столкнулись с ужасами войны, но уже от рук россиян. С 24 февраля 2022 года эксперты не раз высказали мнение о том, что уничтожение евреев в ХХ-м веке и нападение на украинцев в ХХІ-м – схожи.

После освобождения ряда украинских городов из-под оккупации россии правоохранители нашли немало точек массовых расстрелов. В Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях обнаружили 54 пыточных и зафиксировали более 5 000 случаев пыток. Рашисты казнили не только военных, но и гражданских, среди и женщины, и пенсионеры, и даже дети. Так, в Херсонской области российские захватчики обустроили 10 пыточных с отдельными комнатами для несовершеннолетних.

Также на освобожденных территориях были обнаружены места массовых захоронений. Только из братской могилы в городе Изюме Харьковской области эксгумировали тела 447 погибших, среди которых были 22 военных и 5 детей.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину органы прокуратуры уже открыли 5079 уголовных производств по фактам пыток и другого бесчеловечного обращения с людьми.

На оккупированных территориях враг до сих пор оборудует не только камеры для пыток, но и фильтрационные лагеря. Их используют для выявления и уничтожения людей с проукраинской позицией. Из этих лагерей украинцев зачастую принудительно депортируют в экономически депрессивные регионы россии.

В ХХ веке виновные в геноциде евреев предстали перед трибуналом в Гааге. За военные преступления против Украины в ХХІ веке рф также должна быть непременно наказана.