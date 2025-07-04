Ключевые моменты:
- Выставка откроется 6 июля 2025 года в 13:00 на ул. Садовой, 10
- Экспозиция посвящена женщинам, которые выжили во время Холокоста
О чем расскажет новый проект музея
В рамках выставки представят архивные материалы, биографии, документальные видеосюжеты. Особое внимание будет уделено опыту женщин, которые во время Холокоста потеряли право на личную идентичность и мечты, но сохранили достоинство и силу.
Основная программа продлится с 13:30 до 15:30. Посетителей приглашают в пространство осмысления, где можно будет присоединиться к диалогу и ознакомиться с историями женщин, чью жизнь искалечили события Второй мировой войны. Организаторами выступают Музей Геноцида «Территория Памяти», ЕСКЦ «Гилель» в Одессе и Project Kesher Ukraine при поддержке JDC.
Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по этой ссылке.
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