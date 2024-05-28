Які музеї в Одесі розкажуть історію рідного краю

Історико-краєзнавчий музей

Одеський історико-краєзнавчий музей вважається одним із найкращих в Україні. А його відвідування можна порівняти із захопливою подорожжю в минуле Українського Причорномор’я.

Знаходиться музей у самому центрі Одеси — за адресою вулиця Гаванна, 4. Експозиція розташована в будівлі палацового типу, побудованій 1876 року за проектом відомого одеського архітектора Фелікса Гонсіоровського.

Колекція музею налічує близько 120 000 експонатів. Тут зібрані документи, пов’язані з історією міста і краю, друковані видання, предмети прикладного та образотворчого мистецтва, нумізматичні колекції XVII — XIX століть…

Відвідувачі можуть познайомитися з експозиціями: «Стара Одеса», «Зброя з колекції музею», «Одеса і край у роки Другої світової війни 1939-1945 років», «Одещина 1917-1941: погляд крізь роки»; «Пробудження пам’яті (Голодомор 1932-1933 років в Одеській області»).

Незмінною популярністю відвідувачів користується експозиція пам’яток старовини XV-XVIII століть — періоду козацтва. Серед унікальних експонатів — вогнепальна та холодна зброя, живопис, етнографічні матеріали. На окрему увагу заслуговує ікона «Покрова Богородиці», виконана з оригіналу кінця XVIII століття. Тут разом із Богоматір’ю, святителем Миколаєм, архангелом Михаїлом зображено січове козацтво та його останній кошовий отаман Петро Калнишевський. З молитвою про захист козаків і Запорізької Січі, знищеної за указом Катерини II, він звертається до Богородиці: «Молимося, покрий нас чесним своїм покровом, визволи від усякого зла».

Музей працює з понеділка по п’ятницю, з 10.00 — до 15.30.

Степова Україна

Етнографічний відділ Одеського історико-краєзнавчого музею — музей «Степова Україна». Розташований він недалеко від основної музейної будівлі — на вулиці Ланжеронівській, 24А.

Експозиція «Степової України» репрезентує матеріальну і духовну культуру найчисельніших етнічних груп, які проживають на території Одещини.

У залах музею відтворено традиційні інтер’єри жител українців, молдаван, болгар, греків, кримських караїмів, гагаузів, євреїв, німецьких колоністів. Тут можна побачити національні домоткані вироби та посуд, саморобні меблі та старовинні прядки, ткацький верстат і плуг, ошатну кераміку та «мамаї» — народні картини із зображенням фольклорного героя, козака-бандуриста. Помилуватися національними болгарськими фартухами і поясами — смугастими і з геометричним малюнком; бессарабськими килимами з яскравими букетами на чорному тлі; українськими вишиванками, писанками, рушниками. Доторкнутися до творчості народної і переконатися знову, яка різноманітна і прекрасна культура рідного краю.

Музей працює з понеділка по п’ятницю, з 10.00 — до 15.30.

Меморіал героїчної оборони Одеси 1941 року

Ще одна філія Одеського історико-краєзнавчого музею — «Меморіал героїчної оборони Одеси 1941 року». Знаходиться він за адресою вулиця Дача Ковалевського, 150.

У будівлі музею представлена експозиція, присвячена обороні Одеси. Поруч — відновлені оборонні вогневі позиції артилерійських і мінометних батарей.

Паркова зона, де вони розташовані, — музей просто неба з експозицією зразків військової техніки та озброєння періоду Другої світової війни. Тут можна побачити легендарний танк «на переляк» — звичайний трактор, обшитий котельним залізом, що виконує роль броні. Такі машини виготовляли одесити під час облоги міста.

На ділянці залізничної колії встановлено бронепоїзд — у дні оборони Одеси подібні виробляли на заводі ім. Січневого повстання. Січневого повстання. Неподалік — підводний човен «Малютка» М-296, рейдовий тральщик, призначений для пошуку і знищення мін, літак-винищувач І-16. Поруч із ним — трамвай, який у 1941 році курсував за маршрутом «Одеса-фронт».

Сподіваємося, з часом експозиція музею поповниться і знищеною військовою технікою російських окупантів.

Одеський обласний центр української культури

Виставковий зал Центру розташований на вулиці Польській, 20. Його велика експозиція присвячена українській народній творчості. Тут можна побачити зразки ручної вишивки, унікальні вироби з соломи, великодні писанки, предмети гончарного промислу, вручну розписані народними майстрами у своєрідній унікальній техніці. Співробітники Центру познайомлять відвідувачів з українськими національними звичаями, цікавими фактами нашої рідної культури.

Нині тут експонується виставка рушників із приватної колекції мешканки Овідіополя Олени Сайдень, лауреата обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького.

В експозиції представлено понад 200 рушників — різних кольорів, малюнків та орнаментів. Вони прикрашені вишитими птахами, квітами, одеськими мотивами, традиційною символікою… Сьогодні ці роботи визнані національними витворами мистецтва. Фахівці Центру розкажуть відвідувачам про унікальність представлених рушників і техніку їхньої вишивки.

Виставка експонуватиметься до 31 травня. Ознайомитися з нею можна щодня — крім вихідних, з 10.00 до 16.00.

Музей історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим»

Познайомитися з життям єврейського народу в нашому місті можна в Музеї історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим». Розташований він на вулиці Новосельського, 69/71.

У колекції музею — понад 1000 експонатів. Це — документи, книжки, газети, листівки, витвори мистецтва, предмети побуту і культові предмети… Більшість із них — оригінали. Розмістилася експозиція у восьми кімнатах старого одеського будинку, стилізованих під єврейську квартиру. Тут відбився більш ніж 200-річний період історії євреїв в Одесі: з 1770-х до початку 2000-х років.

Найстаріші експонати — фрагменти єврейських надгробків, знайдені археологом професором Андрієм Добролюбським у центрі Одеси — в «турецькому шарі». Датуються вони 1770-ми роками.

У вітринах розмістилися експонати, що символізують релігійне життя одеських євреїв: коробка для подаянь, серветка для хали, талеси, тфіліни…

Ностальгічним спогадом про культуру початку XX століття постає зал, де можна побачити одеські видання нот єврейських пісень, виконані в стилі модерн, і деякі предмети меблів. Особливо примітний буфет сім’ї Ісаака Бабеля з їхньої квартири на вулиці Рішельєвській.

Фінансову тему ілюструє колекція банкнот різних епох — зокрема, «одеські гроші» 1917 року.

Листівки товариства допомоги бідним хворим євреям «Езрас Хойлім» початку століття розповідають про єврейську благодійність. А унікальні документи свідчать, що підтримували не тільки місцевих бідняків, а й першопоселенців, які закладали основи майбутньої держави Ізраїль.

Фотографії героїв «одеської міфології» — Хаїма Срібного, Леоніда Утьосова, Петра Столярського, Давида Ойстраха — є сусідами зі знімками, пов’язаними з діяльністю Одеської єврейської лікарні, фото загону єврейської самооборони 1905 року і пасажирів пароплава «Руслан», який відбуває на Землю Обітовану в 1919 році.

І це далеко не всі представлені в музеї цікаві експонати, про які екскурсоводи розповідають захопливі історії.

Екскурсії в музеї проводяться з понеділка по четвер, з 12.00 до 17.00.

Музей Голокосту

Цей музей — єдиний в Україні, що розповідає про трагедію євреїв під час окупації Одещини в роки Другої світової війни. Розташований він на вулиці Мала Арнаутська, 111.

Експозиція присвячена одеситам — колишнім в’язням концтаборів і гетто.

У двох залах музею представлено близько 1500 експонатів. Всі вони — справжні. Більшу частину з них — отримано з приватних колекцій одеських євреїв, принесено колишніми в’язнями: їхні речі, фотографії, накази окупаційної влади, реліквії. Мабуть, найстрашніша — мотузка, на якій нацисти повісили юну дівчину. Її віддав до музею чоловік, який на той час був у неї закоханий.

Експозиція дає загальне уявлення про Голокост. А потім оповідає про долю євреїв Одеси і Трансністрії — губернаторства, створеного румунською владою на захоплених територіях.

В одному із залів розповідається про типове довоєнне життя сім’ї в єврейському містечку. Потім — про окупацію нацистами Одеси та Одеської області. Тут представлено інтерактивну карту Трансністрії, на якій позначено табори смерті, трудові табори та гетто.

Окрема зала присвячена Праведникам народів світу — людям, які рятували євреїв в окупованій Одещині. Деякі — ціною власного життя. Працює музей із понеділка до четверга, з 11. 00 до 15. 00. Екскурсії проводять із групами з чотирьох-п’яти відвідувачів.