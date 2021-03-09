Леонид Утесов: скрипка, джаз и первый советский клип

21 марта (9 марта по старому стилю) исполняется 126 лет со дня рождения одессита, музыканта и актера Леонида Утесова. Он создал первый профессиональный джазовый коллектив в стране, первым из эстрадных артистов получил звание народного, первым стал исполнять со сцены произведения Бабеля, Багрицкого и Зощенко.

Скрипка и псевдоним Утесова

Настоящее имя и фамилия Утесова — Лазарь Вайсбейн. Во всех справочниках днем рождения Утесова называли 9 (21) марта 1895 года, а сам артист отмечал день своего появления на свет 22 марта. На вопросы любопытных он неизменно отвечал: «Энциклопедия считает, что 21-го. Она энциклопедия и ей видней». Впрочем, тайны в этом никакой не было: запись в метрической книге одесского раввина гласила, что 10 марта (по новому стилю 22-го) 1895 года в семействе Вайсбейнов родился сын Лазарь.

В детстве Леонид Утесов не отличался послушанием, его даже выгнали из коммерческого училища Файга, откуда не отчисляли самых отпетых хулиганов. Но проступок юного Леди Вайсбейна не смог бы простить даже самый снисходительный воспитатель: в отместку за какое-то замечание мальчишка вымазал костюм учителя мелом и чернилами.

В детстве Утесов учился играть на скрипке, но при этом грезил героическими профессиями пожарного и моряка. Уже в 15-летнем возрасте Утесов играл в бродячем оркестре и выступал в качестве гимнаста и клоуна в передвижном цирке Ивана Бороданова. А когда одесский артист Ефим Скавронский пригласил Утесова в свою миниатюру «У разбитого зеркала», он поставил ему одно условие: «Никаких Вайсбейнов!».

Пришлось придумывать себе псевдоним, который, как считал начинающий артист, должен был быть уникальным и невероятно красивым. Утесов пошел к морю и стал придумывать разные фамилии, но их уже кто-то носил. И тут взгляд будущей знаменитости упал на нависший над морем утес. Перебрав несколько вариантов этого слова, Леонид Иосифович остановился на фамилии Утесов, и псевдоним оказался очень удачным. Очень скоро молодой артист победил на конкурсе куплетистов в Гомеле, а затем создал собственный оркестр, с которым играл в саду «Эрмитаж».

Ранее мы рассказывали об одесском Музее Утесова. В музее есть разные «цапки-пецки» и поющий телефон.

Джаз и клип Утесова

Когда Леонид Утесов попал во Францию и услышал американский джаз-оркестр Теда Льюиса, он решил создать что-то подобное на родине. Так появился знаменитый утесовский «Теа-джаз», первый концерт которого состоялся в 1929 году на сцене Малого оперного театра в Ленинграде.

А еще через несколько лет на экраны страны вышла первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята», в которой Утесов сыграл главную роль. Зрители приняли комедию с восторгом, и даже рецензенты оценивали фильм весьма благосклонно, но при этом ни словом не упомянули об исполнителе главной роли. Хвалили музыкальные способности Орловой, режиссуру Александрова, но об Утесове молчали, будто его и не существовало. Актер отнесся к этому философски и продолжал работать.

В 1940 году вышел фильм «Концерт на экране», который снимали на студии «Ленфильм». Помимо других номеров, в нее вошла песня Леонида Утесова «Пароход», которую смело можно назвать первым советским клипом: самый популярный эстрадный артист страны сыграл там абсолютно всех персонажей.

Во время войны Утесов со своим оркестром часто выезжал на фронт. На деньги, собранные музыкантами, были построены два самолета-истребителя, которые получили название «Веселые ребята».

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