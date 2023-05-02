Как скифы и чумаки в Причерноморье товары перевозили и везли назад

Степи Причерноморья с незапамятных времен выполняли также и транспортную роль. Сквозь них скифы, а потом чумаки свои товары перевозили. Некоторые маршруты совпадают с нынешними.

Когда Европа еще была заселена мезолитическими племенами, которые питались исключительно добычей охоты и рыболовства, у нас активно развивались земледельческо-скотоводческие культуры.

С IX по VII век до нашей эры край колонизировали племенные союзы воинственных кочевников киммерийцев, упоминаемые в «Одиссее» Гомера. Искусные всадники, вооруженные мечами, молотами, боевыми лугами, первыми начали плавить железо и разводить животных.

Через несколько столетий степи отвоевали скифы. Непосредственно между Бугом и Днестром селились скифы-пахари, которые выращивали пшеницу, просо, горох, фасоль, лук, чеснок и коноплю. Земледельцы реализовывали выращенное в черноморских греческих поселениях, доставляя продукцию на своих кибитках — прототипах млечных маж. Известно, что половина всего зерна, потребляемого в Афинах, поступала из Скифии. Обратно везли керамику, ювелирные изделия и соль.

Первые упоминания о наличии самородной соли в Скифии на побережье Черного моря принадлежат Геродоту.

Помнят причерноморские степи сарматов, роксолан, римлян, готов, гуннов, аваров, болгар, хазар, печенегов, половцев, монголо-татар, литовцев.

Древние транспортные пути

Пути транспортировки соли со скифских времен до времен Млечных промыслов второй половины XIX века оставались неизменными и опасными. В южных степях путников ожидала смертельная опасность со стороны кочевников, поэтому чумаки всегда держали наготове оружие.

Еще князь киевский Мстислав Изяславич (1125-1170), обращаясь к странствующим купцам и воинам, призвал защищать дороги от Киева к морю, ибо «уже у нас и Греческий путь отбирают, и Соляную и Железную…».

Торгово-извозческий промысел украинцев на землях Великой Степи зародился еще в XV веке и был очень распространенным и прибыльным. Млечные валки насчитывали сто и более телег-маж, запряженных преимущественно бессарабскими волами половой масти с длинными рогами. В Причерноморье и Крым чумаки везли зерно, кустарные изделия, дерево, деготь, табак, водку и т.д. В Украине — преимущественно соль. На одной телеге перевозили более 60 пудов соли.

За выручку от одной поездки чумак мог построить добротный дом!

Тракты, по которым путешествовали чумаки, совпадали с древними, известными как Черный, Кучманский, Волосский, Муравский и Соленый пути.

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