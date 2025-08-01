Ключевые моменты:
- В течение полугода фотографы снимут 10 тысяч музейных предметов в Одесской области
- Проект охватывает Одессу и Одесскую область для сохранения культурного наследия в цифровом формате
Что планируется сделать
Проект рассчитан на полгода и реализуется при поддержке Cultural Emergency Response из Нидерландов. Его география охватывает Одессу и Одесскую область. Благодаря мобильным лабораториям команда сможет добраться даже до самых отдаленных уголков региона, обеспечивая сохранение культурного наследия страны в цифровом формате.
На первом этапе на базе одесского художественного музея продолжается обучение команды фотографов, которые будут работать в полевых условиях по международным стандартам оцифровки. Тренинги проводят команда НеМо: Ukrainian Heritage Monitoring Lab и фотограф Виталий Грабарь.
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