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Одесский писатель презентовал роман об Одессе девяностых

Одесский писатель презентовал роман об Одессе девяностых

Многие из нас к цифре «13» относятся с некоторой осторожностью. Но это не об Аркадии Рыбаке – свою новую книгу он презентовал именно 13 октября.
«Гражданин Житомирский» – так называется новый роман писателя, который должен был выйти в свет еще в начале марта, но из-за начала большой войны попал в руки читателей только сейчас. Впрочем, даже такое «опоздание» в нынешние времена – это событие для читателей и счастье для автора.

Презентация новой книги Аркадия Рыбака, гости
Презентация новой книги Аркадия Рыбака в Одессе
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, цветы
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, пресса
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, интервью

Аркадий Рыбак – журналист, писатель, путешественник, фотограф. Он объехал почти весь мир, но всегда возвращался домой – в Одессу. Все его книги посвящены родному городу – будь то биографии известных спортсменов или заметки из дальних странствий. Но эта книга особенная – она возвращает нас в Одессу «бурных времен» восьмидесятых-девяностых.

Презентация новой книги Аркадия Рыбака, писатель

Аркадий Рыбак

Герои Рыбака – люди, с которыми пересекались его жизненные пути в разных жизненных обстоятельствах. Впрочем, их имена изменены, и узнать прототипов смогут те, кто ходил с ними по одним улицам, жил или работал рядом. Для всех остальных – это яркие и неоднозначные персонажи, читать о приключениях которых большое удовольствие.

Презентация новой книги Аркадия Рыбака, автор
Презентация новой книги Аркадия Рыбака
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, книги, подпись
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, выступление
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, автограф
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, читатели
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, на сцене
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, розы
Презентация новой книги Аркадия Рыбака, ведущие
Презентация новой книги Аркадия Рыбака 13 октября 2022, Одесса

Несмотря на то, что книга о прошлом – это вовсе не ностальгические вздохи о «дешевой колбасе» и потерянной молодости, когда и солнце светило ярче, и деревья были «зеленее»… Это те же путевые заметки, но из другой уже жизни – с ее радостями, проблемами, ужасами и всем тем, из чего состоит жизнь поколения. Здесь все, как мы помним: вчерашние подростки стали бандитами, инженеры и преподаватели – торговцами, а хулиганы – сотрудниками органов, а «деловые люди новой формации» – некая смесь артистов с аферистами – с легкостью жонглируют миллионами, конечно же, не своими.

Одесский культуролог, литературовед Евгений Голубовский назвал этот роман «реинкарнацией Остапа Бендера в современных условиях»:

Под ироническим пером Аркадия Михайловича Рыбака оживает такой знакомый мне, думаю и очень многим, мир «Знамени коммунизма», «Вечерки», «Комсомолки». И у них все изменилось, и фамилии редакторов, и титульные названия газет. И в этот мир окунается новый Остап Бендер. По роману – «Гражданин Житомирский». Фантастика, но я тоже хорошо знал этого персонажа. Мелькал и часто.
Почему я советую прочитать эту книгу? Она открывает тайное-сокровенное «одесской элиты», она наглядно демонстрирует, что такое коррумпированное общество.

Познакомиться с героями романа может кто угодно, приобретя книгу «Гражданин Житомирский» в галерее ArtOdesa, в Летнем театре Городского сада.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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