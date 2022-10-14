Одесский писатель презентовал роман об Одессе девяностых

Многие из нас к цифре «13» относятся с некоторой осторожностью. Но это не об Аркадии Рыбаке – свою новую книгу он презентовал именно 13 октября. «Гражданин Житомирский» – так называется новый роман писателя, который должен был выйти в свет еще в начале марта, но из-за начала большой войны попал в руки читателей только сейчас. Впрочем, даже такое «опоздание» в нынешние времена – это событие для читателей и счастье для автора.

Аркадий Рыбак – журналист, писатель, путешественник, фотограф. Он объехал почти весь мир, но всегда возвращался домой – в Одессу. Все его книги посвящены родному городу – будь то биографии известных спортсменов или заметки из дальних странствий. Но эта книга особенная – она возвращает нас в Одессу «бурных времен» восьмидесятых-девяностых.

Герои Рыбака – люди, с которыми пересекались его жизненные пути в разных жизненных обстоятельствах. Впрочем, их имена изменены, и узнать прототипов смогут те, кто ходил с ними по одним улицам, жил или работал рядом. Для всех остальных – это яркие и неоднозначные персонажи, читать о приключениях которых большое удовольствие.

Несмотря на то, что книга о прошлом – это вовсе не ностальгические вздохи о «дешевой колбасе» и потерянной молодости, когда и солнце светило ярче, и деревья были «зеленее»… Это те же путевые заметки, но из другой уже жизни – с ее радостями, проблемами, ужасами и всем тем, из чего состоит жизнь поколения. Здесь все, как мы помним: вчерашние подростки стали бандитами, инженеры и преподаватели – торговцами, а хулиганы – сотрудниками органов, а «деловые люди новой формации» – некая смесь артистов с аферистами – с легкостью жонглируют миллионами, конечно же, не своими.

Одесский культуролог, литературовед Евгений Голубовский назвал этот роман «реинкарнацией Остапа Бендера в современных условиях»:

Под ироническим пером Аркадия Михайловича Рыбака оживает такой знакомый мне, думаю и очень многим, мир «Знамени коммунизма», «Вечерки», «Комсомолки». И у них все изменилось, и фамилии редакторов, и титульные названия газет. И в этот мир окунается новый Остап Бендер. По роману – «Гражданин Житомирский». Фантастика, но я тоже хорошо знал этого персонажа. Мелькал и часто.

Почему я советую прочитать эту книгу? Она открывает тайное-сокровенное «одесской элиты», она наглядно демонстрирует, что такое коррумпированное общество.

Познакомиться с героями романа может кто угодно, приобретя книгу «Гражданин Житомирский» в галерее ArtOdesa, в Летнем театре Городского сада.

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