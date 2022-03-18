От истоков до нашего времени: что почитать про историю Украины?

На фоне войны и выдуманных слухов со стороны агрессора про Украину и ее народ, редакция «Одесской жизни» сделала подборку интересных книг об украинской истории в фактах и примерах. Читайте, анализируйте и делайте выводы.

Владимир Вятрович «Украина. История с грифом «Секретно»

В книге экс-директора архива Службы безопасности Украины публикуются документы, которые до недавнего времени были засекречены. Страшная правда об истории Украины ХХ века, которая ходила в легендах и преданиях, теперь имеет документализированную подоплеку и официальное подтверждение. Автор рассказывает факты и развенчивает старые и новые мифы.

Год издания: 2014

Александр Палий «Короткий курс історії України»

Эта книга настоящая находка для юных читателей, которые хотят познакомиться с историей Украины. В ней автор интересно и доступно рассказывает о событиях, происходивших с давних времен и до сегодняшнего времени на нашей земле. Дети от 6 лет узнают много увлекательных фактов – известных и не очень.

Год издания: 2017

Сергей Плохий «Врата Европы»

Тема украинской национальной идентичности и ее роль в истории Восточной Европы, после 2014 года, стала одной из самых острых. Почему российско-украинский конфликт оказывает столь сильное влияние на мировое сообщество? Что отличает украинцев от русских? Как возникла, на чем строилась и как победила идея украинской независимости? Ответы на все вопросы вы найдете в книге «Врата Европы».

Год издания: 2018

«Ukraїner «Країна зсередини»

Книга-путеводитель написана по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая длилась с лета 2016 до зимы 2018 года и охватила все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья и от Волыни до Таврии. В ней собраны удивительные истории людей и мест, а также фото, которые показывают Украину настоящей и аутентичной.

Год издания: 2019

Юрий Сорока «100 важных событий истории Украины»

Автор этого издания собрал события, сформировавшие ту Украину, которую мы знаем сейчас, и которые будут способствовать ее развитию в дальнейшем. Довольно долго эксплуатировался образ нашей страны как беспомощной жертвы, которая постоянно страдает, поет грустные песни и не способна противостоять внешнему давлению. Но погружение в реальную историю Украины доказывает, что это далеко не так.

Год издания: 2019

Василь Базив «Антихрист. Том 3. Україна і Росія: війна престолів. Священний Томос і скрепи мракобісся»

Василий Базив – известный политик, дипломат, ученый, визионер. Его трилогия эссе-исследований «Антихрист» – рассказывает об отношениях России и Украины. Удивительно, что эта книга была опубликована два года назад, а сейчас она как никогда актуальна. Третий том «Украина и Россия: война престолов» посвящен нынешней русско-украинской священной войне между наследниками христианской Руси-Украины и потомками антихристианской Орды-России.

Год издания: 2020

«Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України»

В этой книге вы узнаете истории о жизни украинского народа: его быте и культуре, ремеслах и искусстве. Вы также узнаете интересные факты о разных национальных сообществ и всех народов Украины. Среди них: гагаузы, приазовские греки, австрийцы, ромы, евреи, чехи, кубинцы, нигерийцы, крымские татары, крымчаки и караимы.

Год издания: 2022