Як влаштована бібліотека Грушевського: фотоекскурсія залами та закритими місцями (фото)

Всеукраїнський день бібліотек у незалежній Україні відзначають уже чверть століття. А одним із найбільш «бібліотечних» та читаючих міст країни вважається Одеса. До свята ми підготували фотоекскурсію бібліотекою імені Грушевського.

Бібліотеку імені Грушевського ми вибрали за її універсальність. Тут кожен може знайти для себе літературу до смаку, підвищити освітній рівень у будь-якій сфері знань, дізнатися щось нове про рідне місто та область. Перераховувати переваги закладу можна довго, але краще відкриємо його двері і пройдемося коридорами, відділами і сховищами.

Холл

Тут можна безкоштовно записатися до бібліотеки. Тут заведуть персональний читацький квиток та занесуть читача до бази. На момент підготовки матеріалу у базі налічувалося 27 тисяч 738 осіб. Бібліотека обслуговує не лише одеситів, а й переселенців та мешканців області.

Відділ соціокультурної діяльності та періодичної літератури

Сучасний простір, відкритий для кожного. Тут знаходяться книги сучасних українських авторів, а також переклади класики українською мовою Все у вільному доступі — читачі можуть брати книги, розташовуватися в зоні комфорту на диванах або в кріслах і насолоджуватися читанням. Крім того, є комп’ютери та безплатний вайфай, також можна зарядити павербанки та телефони.

Музей української книги

Справжня гордість бібліотеки. Щоправда, зараз тут експонати не демонструються, бо під час війни всі вони перебувають у книгосховищі, які готові до евакуації. Тут же знаходиться і кінозал, де проводяться конференції та кінопрем’єри, вечори та постійні виставки.

Музей бібліотеки

Рекордсмен Книги рекордів «Гіннесса» як амбасадор культурних установ. Крім того, у музеї можна побачити меморандум про співпрацю, підписаний із бібліотекою Ліверпуля.

Тут знаходяться робочі копії друкованих приладів, які винайшов український першодрукар Іван Федоров. Є й моделі сучасніших друкарських верстатів.

Сховище бібліотеки

Нараховує півтора мільйона одиниць зберігання. Обстановка тут трохи містична, а читач, що випадково заблукав, запросто може заблукати в лабіринті стелажів.

Відділ персонального абонемента

Звідси книги можна брати додому. Тут також знаходиться відділ юридичної літератури, робота в якому дуже серйозно поставлена. Співробітники ведуть блог під назвою «Юридичний світ у бібліотеці».

Алфавітний каталог

Основа довідково-пошукового апарату. Тут за алфавітом розміщено всі книги, що зберігаються у бібліотеці з 1962 року. Всі інші книги можна знайти у генеральному каталозі. До речі, для тих, хто не знає: сучасні інформаційні ресурси збудовані за принципом бібліотечного каталогу, навіть Вікіпедія.

Відділ літератури іноземними мовами

Тут багато цікавих видань, наприклад, унікальні енциклопедії «Британника» і «Американа». Коли у Великій Британії померла королева-мати, на її честь була організована виставка, де було представлено її фото в молодості. Фотографії знайшли саме у цих енциклопедіях. У бібліотеці також проходив захід, присвячений першій появі в літературі Шерлока Холмса та доктора Ватсона. Перша книга про цих героїв, видана в Англії, зберігається у цьому відділі.

Відділ електронної бібліотечно-бібліографічної інформації

Тут в оцифрованому вигляді зберігається весь фонд бібліотеки. Саме тут проводять оцифрування видань, а також розміщують новини на бібліотечних сторінках у соцмережах. У відділі знаходиться унікальний цифровий апарат, за допомогою якого буквально за хвилину можна оцифрувати значну книгу. Потім її переводять у формат pdf та викладають в інтернет. Щоправда, оцифровують тут лише ті книги, на які є попит у цифровому форматі.

Читальний зал

За сумісництвом відіграє роль офіційного хаба цифрового навчання. Тут проходять, лекції для Університету третього віку та навчання цифрових навичок. Охочі вивчають, як користуватися телефоном, смартфоном, комп’ютером, а зображення виводять на величезний екран, щоб усі могли його розглянути. Також у хабі відбуваються літературно-музичні вечори. Нещодавно студенти кафедри народних інструментів за класом кобзи проводили заліковий концерт.

Відділ науково-методичної літератури

Мозок бібліотеки. Він займається 677 бібліотеками області, а також бібліотеки інших відомств. Співробітники відділу розробляють методичні матеріали з різних тем, читають лекції на курсах підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів області. Крім того, вони ведуть блог та розміщують на сайті методичні посібники.

Відділ обробки літератури та організації каталогів

Тут знаходиться генеральний каталог, де можна знайти всі книги, які є в бібліотеці. Тут книжки реєструють – надають інвентарний номер. Тобто, книжці видають паспорт, завдяки якому її можна знайти. Потім книги віддають до відділу обробки, звідки вони потрапляють у фонди.

Відділ краєзнавства

Тут зберігається література з історії Одеси та Одеської області. Тут можна знайти інформацію про все, що стосується наших рідних місць. Картотеку відділу збирали понад 60 років. Тут є навіть раритетні енциклопедичні видання, наприклад, адресні Книги Одеси 1911 і 1914 років, представлені також в електронному вигляді. Крім того, співробітники відділу ведуть блог «Одеський краєзнавець».

Відділ рідкісних книг

Найрідкісніші книги, що знаходяться тут, були видані в кінці й навіть в середині XVIII століття. Колись у бібліотеці зберігалися навіть книги, видані у Венеції, — палеотипи та інкунабули, проте у 1930-ті роки багато рідкісних видань радянська влада вивезла і продала за кордон. Крім того, у відділі була дуже багата колекція юдаїки. Однак під час Другої світової Другої світової Другої світової війни, при румунах, все, що було написано на івриті та ідиші, було знищено. Книжки вивозили вантажівками на толовий завод та спалювали. То були тонни книжок. Найстаріші українські книги, що зберігаються у бібліотеці, належать до кінця ХІХ століття. Але вони також вважаються рідкісними, тому що в ті роки видавалося дуже мало книг.

Відділ інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю

Найбільш «товариський» відділ у бібліотеці. До його функцій входить збирати матеріал з друкованих та електронних видань про всі культурні заходи Одеси та області, обробляти його, а потім інформувати про ці події департаменти культури, а також бібліотеки, театри, музеї та інші культурні установи міста. При цьому співробітникам доводиться мати справу з великим обсягом інформації.