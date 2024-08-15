Какие тайны открыли археологи-любители на берегу Дуная

Новая находка краеведа

В прошлом году мы рассказывали о том, сколько интересных находок сделал предприниматель из города Килия Олег Курносов. На базе собственного кафе он даже открыл историческую комнату, где экспонирует то, что, по его мнению, способствует изучению истории родного края.

Во время блокады портов Большой Одессы активизировались работы в портах на Дунае, через которые шло на экспорт украинское зерно. В порт Килия заходили морские суда, велись дноуглубительные работы — и мощное течение реки Дунай «сдвинуло» край берега, обнажив деревянные конструкции. Если несведущий человек мог пройти мимо, то Олег Курносов сразу понял, что это — не что иное, как остатки старого судна.

— По моему мнению, это был галеон или галера, — рассказывает Олег Курносов, — Среди обнаруженных деталей — массивный брус длиной более шести метров и толщиной более 25 сантиметров. Другие части корабля частично погружены в ил и песок. Некоторые имеют форму шпангоутов, другие напоминают киль или фальшкольные части. Скорее всего, материал, из которого было сделано судно, — дуб, который в воде со временем становится крепче и не разрушается. Мы увидели, что конструкции были смоленые и обгоревшие: считаю, что на судне был пожар, после которого оно и затонуло. Но, чтобы утверждать точно, надо проводить экспертизу.

Кроме остатков древесины, краевед также нашел немало других артефактов.

— Когда мы во второй раз приехали на место находки фрагментов старого судна с рабочей группой, рядом с деревянными частями я нашел кованый корабельный гвоздь длиной 30 сантиметров, который передал директору краеведческого музея Виктору Павловичу Ченуши, чтобы он выставил его в экспозиции. Рядом на берегу мы собрали много фрагментов глиняной посуды разных периодов — остатки амфор, кувшинов, пиал и прочего, — рассказал Олег Курносов.

Можно ли воссоздать судно?

Мы поинтересовались, можно ли достать из ила остатки старого судна?

— Думаю, можно, но это немалый объем работы, — говорит Олег, — Большинство фрагментов судна находятся под водой и заилены. Для проведения работ надо привлекать аквалангистов с соответствующим снаряжением. В идеале, конечно, хотелось бы извлечь остатки судна и по ним его воссоздать, добавив недостающие детали. Да, это очень дорогие работы, но в результате мы можем получить старинное судно — уникальный экспонат, рассказывающий о старейшем городе Украины — Килии. Как известно, здесь была крепость, возле которой швартовались мореплаватели из многих стран. Здесь, на границе империй разных периодов, происходило много исторических событий, велась интенсивная торговля.

Сложность заключается в том, что Дунай постоянно меняет свой уровень. После того, как была сделана находка фрагментов старого судна, в Германии прошли обильные дожди — и в низовьях река тоже поднялась.

— Там, где лежат конструкции, уже по колено воды, — рассказывает Олег Курносов, — Когда будет весеннее половодье, мы уже ничего не увидим. Если и проводить работы по извлечению остатков судна, то это надо делать осенью, когда уровень воды в Дунае максимально низкий.

Тайны крепости Килия

У Олега Курносова есть сподвижник — Евгений Гостинский, который также увлечен историей родного города. Недавно он воссоздал в 3D формате крепость Килия.

— Евгений — молодец: на основе плана Ф. Кауфера он сделал много эскизов крепости, которая была разрушена в середине XIX века.

Олег Гостинский перечитал много литературы и констатирует, что данные историков о крепости Килия очень разнятся, до сих пор нет единого мнения о ее возрасте — источников очень мало. Поэтому каждый черепок, каждая монетка, любой другой артефакт, обнаруженный в земле местными краеведами, — это ценный штрих для составления общей картины.

— Там, где когда-то стоял замок старой крепости, я нашел монету периода византийского императора Феофила (829-842 годы), — рассказывает краевед. — В этой же местности я обнаружил часть энколпиона — это ранний византийский крест, который заполнялся мощами святых. Такие кресты, как правило, носили путешественники и мореплаватели — они как обереги работали. Я начал искать информацию: такие же кресты были найдены на румынском берегу Дуная, вблизи города Исакча, где была римская крепость Новиодунум — там ученые проводили раскопки и находили первые византийские кресты, датированные Х-ХI веком. Если у нас, вблизи Килии, проводить раскопки, глубже исследовать, то можно получить богатейший материал.

Подробности о своих находках местные краеведы не разглашают — чтобы не навлечь «черных археологов». Есть, к сожалению, и такие.