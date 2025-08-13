Ключевые моменты:
- 13 августа в Ивановке Березовского района корова Майка застряла копытом в дорожном отбойнике;
- На помощь прибыли спасатели ГСЧС и с помощью гидравлического инструмента освободили животное;
- Операция прошла успешно: Майка не пострадала и вернулась к хозяйке.
Историю со счастливым концом рассказали в областном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Это случилось за пределами поселка Ивановка Березовского района. Незадачливая корова Майка застряла одним копытом в металлическом дорожном отбойнике.
Оперативно прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического инструмента, осторожно освободили испуганное животное и передали благодарной хозяйке.
«Какие молодцы наши спасатели! Майка теперь снова на свободе, а хозяйка с облегчением может обнять свою любимицу. Спасибо за оперативность и заботу не только о людях, но и о животных», – пишут в комментариях местные жители.
