В Одесской области спасатели выручили корову из металлической ловушки

Ключевые моменты:

  • 13 августа в Ивановке Березовского района корова Майка застряла копытом в дорожном отбойнике;
  • На помощь прибыли спасатели ГСЧС и с помощью гидравлического инструмента освободили животное;
  • Операция прошла успешно: Майка не пострадала и вернулась к хозяйке.

Историю со счастливым концом рассказали в областном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Это случилось за пределами поселка Ивановка Березовского района. Незадачливая корова Майка застряла одним копытом в металлическом дорожном отбойнике.

В Одесской области спасли застрявшую в отбойнике корову

Оперативно прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического инструмента, осторожно освободили испуганное животное и передали благодарной хозяйке.

В Одесской области спасатели выручили корову из дорожного плена

«Какие молодцы наши спасатели! Майка теперь снова на свободе, а хозяйка с облегчением может обнять свою любимицу. Спасибо за оперативность и заботу не только о людях, но и о животных», – пишут в комментариях местные жители.

