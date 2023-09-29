Новости Одессы и Одесской области

В Одессе уничтожили 100-летние деревья для строительства автосалона

В Одессе уничтожили 100-летние деревья для строительства автосалона

Для строительства новой застройки, в Одессе на улице Бугаевской уничтожили 14 вязов. Некоторым деревьям почти сотня лет. По документам их состояние было удовлетворительное и уничтожению они не подлежали.

Об этом сообщил одесский экоактивист Владислав Балинский.

По словам Балинского, деревья были уничтожены незаконно через руководства «Горзелентреста». Поскольку в начале сентября Департамент экологии и развития рекреационных зон Одессы создал комиссию, проинспектировавшую состояние деревьев. По их выводам деревья были в удовлетворительном состоянии. Потому инспекция отказалась согласовать акт удаления деревьев.

дерево

Согласно составленному акту, восстановительная стоимость спиленных деревьев составляет 122 тыс. гривен.

акт обстеження дерев

акт обстеження дерев

Балинский рассказал, что деревья спилили, чтобы освободить участок для строительства автосалона, к которому имеет отношение депутат Александр Иваницкий от Политической партии «Доверяй делам».

Также Балинский отметил, что Иваницкий был в списках тех, кто продолжает лоббировать выделение 112 млн гривен на скандальную реконструкцию Киевского районного суда Одессы.

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Фото со страницы Владислава Балинского

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