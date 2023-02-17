Пенсионерам бесплатно: где в Одессе обучают и проводят кружки для пожилых людей

Выход на Пенсию открывает массу новых возможностей для тех, кто хочет жить активно и полноценно. Нужно только иметь желание.

Хотите выучить украинский или английский языки, разбираться в психологии или научиться танцевать? Не всегда за это нужно платить деньги. Мы предлагаем подборку курсов, где людей преклонного возраста, обучат новому, причем совершенно бесплатно. Главное условие – это желание и упорство.

Бесплатные курсы на базе территориальных центров

На базе территориальных центров социального обслуживания всех районов города Одессы успешно реализуется программа обучения лиц пенсионного возраста — «Университет третьего возраста».

Это новая форма работы с пожилыми людьми. Им предоставляется возможность бесплатно получить определенный уровень знаний, умений и навыков по девяти направлениям:

основы компьютерной грамотности;

риторика;

психология;

основы здорового образа жизни;

культура и искусство;

одессаведение;

журналистика;

кулинария;

иностранные языки (немецкий, итальянский, английский и французский).

Также в университетах третьего возраста постоянно отрывают новые кружки в рамках различных направлений декоративно-прикладного творчества: бисероплетение, декупаж, живопись.

Как попасть в Университет третьего возраста

Стать абитуриентом «Университета третьего возраста» могут одинокие неработающие пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы. Для этого необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.

По нашим данным, в Приморском и Суворовском районах в «Университет третьего возраста» принимают всех неработающих пенсионеров.

Адреса Территориальных центров социального обслуживания:

Приморский район: ул. Нежинская, 42, — (048) 740-75-26;

Киевский район: ул. Генерала Петрова, 8 (кабинет №4), — (048) 765-69-52;

Малиновский район: ул. Богдана Хмельницкого, 62, — (048) 705-54-63;

Суворовский район: ул. Добровольского, 120а, — (048) 731-77-52.

Курсы украинского в библиотеке Грушевского

Украине уже исполнилось 27 лет, но так вышло, что многие ее граждане не владеют на должном уровне государственным языком. Не стоит смущаться: волонтеры готовы помочь всем желающим.

Каждую неделю в помещении одесской библиотеки им. М.Грушевского проводятся занятия, на которые приглашают абсолютно всех. Кроме того, там можно записаться на уроки английского языка и компьютерные курсы.

Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Троицая, 49/51, телефон для справок: (048) 752-82-82.

Танцевальные и гуманитарные кружки

Для пенсионеров еврейской национальности в центре «Хэсэд Шаарей Цион» бесплатно предлагают различные обучающие кружки. Среди них: танцы, вышивка бисером, вязание, хоровое пение, танго, английский язык, иврит, кружок коллекционеров и нумизматов.

В центре также открыты бесплатные клубы:

любителей Одессы – «Одессика»;

литературный клуб «Книжные черви»;

клуб кроссвордистов.

Занятия могут посещать все пенсионеры. Обращайтесь по адресу: ул. Нежинская, 77/79, 2 этаж, телефон для справок: (048) 737-40-13.

Компьютерные курсы для пенсионеров

Бесплатные компьютерные курсы для людей пожилого возраста проводят на базе Международного гуманитарного университета. Программа обучения на курсах выстроена таким образом, чтобы полученные знания и навыки могли пригодиться в повседневной жизни. По результатам обучения, успешно сдавшим экзамены выдаются сертификаты об окончании курсов.

На бесплатное обучение принимают только жителей Приморского района.

Обращайтесь по адресу: Фонтанская дорога, 33, телефон для справок: (048) 700-78-30.

Проблемы преподавания для пенсионеров

К сожалению, в Одессе совсем немного организаций, системно работающих с пенсионерами. У большинства из них нет удобного для пожилых людей помещения.

Например, Университет третьего возраста проводит свои занятия в помещениях вузов, музеев, домов культуры. Пожилым людям приходится подниматься на второй и третий этаж, что далеко не всем под силу. Также не организован подвоз к месту проведения занятий.

Регулярные собрания организации IT-бабушки

Общественная организация «Всеукраинский союз активного долголетия «IT-бабушки» работает с жителями пенсионного возраста всех районов города. Курсов на регулярной основе здесь нет, в основном – из-за отсутствия постоянного помещения.

Два раза в месяц организация собирает пожилых людей на тренинги по основам все той же компьютерной грамотности, умению обращаться с мобильными телефонами, психологии, хендмейду.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:

(048) 798-04-09;

(099) 277-17-28.