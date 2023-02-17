Пенсионерам бесплатно: где в Одессе обучают и проводят кружки для пожилых людей

Выход на Пенсию открывает массу новых возможностей для тех, кто хочет жить активно и полноценно. Нужно только иметь желание.
Хотите выучить украинский или английский языки, разбираться в психологии или научиться танцевать? Не всегда за это нужно платить деньги. Мы предлагаем подборку курсов, где людей преклонного возраста, обучат новому, причем совершенно бесплатно. Главное условие – это желание и упорство.
Бесплатные курсы на базе территориальных центров
На базе территориальных центров социального обслуживания всех районов города Одессы успешно реализуется программа обучения лиц пенсионного возраста — «Университет третьего возраста».
Это новая форма работы с пожилыми людьми. Им предоставляется возможность бесплатно получить определенный уровень знаний, умений и навыков по девяти направлениям:
- основы компьютерной грамотности;
- риторика;
- психология;
- основы здорового образа жизни;
- культура и искусство;
- одессаведение;
- журналистика;
- кулинария;
- иностранные языки (немецкий, итальянский, английский и французский).
Также в университетах третьего возраста постоянно отрывают новые кружки в рамках различных направлений декоративно-прикладного творчества: бисероплетение, декупаж, живопись.
Как попасть в Университет третьего возраста
Стать абитуриентом «Университета третьего возраста» могут одинокие неработающие пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы. Для этого необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.
По нашим данным, в Приморском и Суворовском районах в «Университет третьего возраста» принимают всех неработающих пенсионеров.
Адреса Территориальных центров социального обслуживания:
- Приморский район: ул. Нежинская, 42, — (048) 740-75-26;
- Киевский район: ул. Генерала Петрова, 8 (кабинет №4), — (048) 765-69-52;
- Малиновский район: ул. Богдана Хмельницкого, 62, — (048) 705-54-63;
- Суворовский район: ул. Добровольского, 120а, — (048) 731-77-52.
Курсы украинского в библиотеке Грушевского
Украине уже исполнилось 27 лет, но так вышло, что многие ее граждане не владеют на должном уровне государственным языком. Не стоит смущаться: волонтеры готовы помочь всем желающим.
Каждую неделю в помещении одесской библиотеки им. М.Грушевского проводятся занятия, на которые приглашают абсолютно всех. Кроме того, там можно записаться на уроки английского языка и компьютерные курсы.
Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Троицая, 49/51, телефон для справок: (048) 752-82-82.
Танцевальные и гуманитарные кружки
Для пенсионеров еврейской национальности в центре «Хэсэд Шаарей Цион» бесплатно предлагают различные обучающие кружки. Среди них: танцы, вышивка бисером, вязание, хоровое пение, танго, английский язык, иврит, кружок коллекционеров и нумизматов.
В центре также открыты бесплатные клубы:
- любителей Одессы – «Одессика»;
- литературный клуб «Книжные черви»;
- клуб кроссвордистов.
Занятия могут посещать все пенсионеры. Обращайтесь по адресу: ул. Нежинская, 77/79, 2 этаж, телефон для справок: (048) 737-40-13.
Компьютерные курсы для пенсионеров
Бесплатные компьютерные курсы для людей пожилого возраста проводят на базе Международного гуманитарного университета. Программа обучения на курсах выстроена таким образом, чтобы полученные знания и навыки могли пригодиться в повседневной жизни. По результатам обучения, успешно сдавшим экзамены выдаются сертификаты об окончании курсов.
На бесплатное обучение принимают только жителей Приморского района.
Обращайтесь по адресу: Фонтанская дорога, 33, телефон для справок: (048) 700-78-30.
Проблемы преподавания для пенсионеров
К сожалению, в Одессе совсем немного организаций, системно работающих с пенсионерами. У большинства из них нет удобного для пожилых людей помещения.
Например, Университет третьего возраста проводит свои занятия в помещениях вузов, музеев, домов культуры. Пожилым людям приходится подниматься на второй и третий этаж, что далеко не всем под силу. Также не организован подвоз к месту проведения занятий.
Регулярные собрания организации IT-бабушки
Общественная организация «Всеукраинский союз активного долголетия «IT-бабушки» работает с жителями пенсионного возраста всех районов города. Курсов на регулярной основе здесь нет, в основном – из-за отсутствия постоянного помещения.
Два раза в месяц организация собирает пожилых людей на тренинги по основам все той же компьютерной грамотности, умению обращаться с мобильными телефонами, психологии, хендмейду.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:
- (048) 798-04-09;
- (099) 277-17-28.
Общение — это прекрасно!
Общественная организация IT-бабушки, большие молодцы в этом плане, хоть у них и нет постоянного места для проведения мероприятий, очень активно работают с людьми пожилого возроста. Что может быть лучше, чем искренние улыбки их подопечных)
Пожалуйста!обратите внимание на Черемушки.Много пенсионеров желающих проводить время в клубах *КОМУ за 60*Может один раз в неделю собрать желающих потанцевать,спеть петь песню.Спасибо.