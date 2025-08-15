Ключевые моменты:

В Одессе временно изменили маршруты автобусов из-за ремонта на 28-й бригады;

Затронутые маршруты: №165, №190, №240, №242

Изменения действуют с 15 по 21 августа 2025 года (или до завершения работ).

Изменена схема движения транспорта по улице 28-й бригады

Причина — временный запрет движения автотранспорта по улице 28-й бригады на перекрестке с просп. Князя Владимира Великого (бывший – Добровольского) в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе одесского горсовета.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №165, №190, №240 и №242. Новые схемы движения будут действовать с 15 по 21 августа или до завершения ремонта.

Для обеспечения удобства пассажиров отправление и конечные остановки маршрутов перенесены на соседние участки улицы Князя Владимира Великого и улицы 28-й бригады.

Новые схемы движения

Автобусного маршрута № 165:

в направлении движения к ул. 28-й бригады — конечная остановка на ул. Князя Владимира Великого, 128;

в направлении движения к Слободке (Онкодиспансер) — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого, 159.

Автобусного маршрута № 190:

в направлении движения к ул. 28-й бригады — конечная остановка на ул. Князя Владимира Великого, 128;

в направлении движения к железнодорожному вокзалу — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого, 159.

Автобусного маршрута № 240:

в направлении движения к ул. 28-й бригады — конечная остановка на ул. Князя Владимира Великого, 128;

в направлении движения к ул. Преображенской — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого, 159.

Автобусного маршрута № 242:

в направлении движения к ул. Князя Владимира Великого — конечная остановка на ул. 28-й бригады, 11/3;

в направлении движения к ООМУ (Больница водников) — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого 130/1.

