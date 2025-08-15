Ключевые моменты:
- В Одессе временно изменили маршруты автобусов из-за ремонта на 28-й бригады;
- Затронутые маршруты: №165, №190, №240, №242
- Изменения действуют с 15 по 21 августа 2025 года (или до завершения работ).
Изменена схема движения транспорта по улице 28-й бригады
Причина — временный запрет движения автотранспорта по улице 28-й бригады на перекрестке с просп. Князя Владимира Великого (бывший – Добровольского) в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе одесского горсовета.
Изменения коснутся автобусных маршрутов №165, №190, №240 и №242. Новые схемы движения будут действовать с 15 по 21 августа или до завершения ремонта.
Для обеспечения удобства пассажиров отправление и конечные остановки маршрутов перенесены на соседние участки улицы Князя Владимира Великого и улицы 28-й бригады.
Новые схемы движения
Автобусного маршрута № 165:
- в направлении движения к ул. 28-й бригады — конечная остановка на ул. Князя Владимира Великого, 128;
- в направлении движения к Слободке (Онкодиспансер) — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого, 159.
Автобусного маршрута № 190:
- в направлении движения к ул. 28-й бригады — конечная остановка на ул. Князя Владимира Великого, 128;
- в направлении движения к железнодорожному вокзалу — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого, 159.
Автобусного маршрута № 240:
- в направлении движения к ул. 28-й бригады — конечная остановка на ул. Князя Владимира Великого, 128;
- в направлении движения к ул. Преображенской — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого, 159.
Автобусного маршрута № 242:
- в направлении движения к ул. Князя Владимира Великого — конечная остановка на ул. 28-й бригады, 11/3;
- в направлении движения к ООМУ (Больница водников) — отправление автобусов от остановки ул. Князя Владимира Великого 130/1.
