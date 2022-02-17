Депутата горсовета обвинили в надругательстве над государственным флагом

Полиция открыла уголовное дело в отношении депутата Одесского городского совета от «Партии Шария» Ильи Фреймана. Его обвинили в надругательстве над государственным символом Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

15 февраля на сессии городского совета депутат собрал установленные на столах флаги Украины и отложил их в сторону.

Очень много мнений на эту тему. Я убирал флажки потому, что сессия была внеочередной, никакой необходимости и спешки не было. Я против пиара Украинского Флага, потому что он, как и любая другая символика украинская, может дискредитироваться «недоактивистами». Это была пафосная штука, от этого мы не становимся патриотическими,

– прокомментировал свои действия Илья Фрейман.

Правоохранители квалифицировали действия депутата по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса (Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины).

Если суд признает вину обвиняемого, ему грозит штраф от 17 тыс грн до 68 тыс, либо же арест на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что 15 февраля прошла внеочередная сессия Одесского городского совета. На ней депутаты утвердили финансирование территориальной обороны Одессы на 2022 года. Именно во время этой сессии и произошел инцидент с Фрейманом.

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