На время войны в Украине приостановили деятельность пророссийских партий

Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Глава государства пояснил, что, учитывая полномасштабное вторжение России, СНБО принял решение приостановить любую деятельность на территории Украины ряда партий, имеющих связи со страной-агрессором.

Деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успех, но получит жесткий ответ,

— завил Владимир Зеленский.

Поэтому СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеет ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.

Список партий, деятельность которых временно приостановлена, следующий:

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

«Партия Шария»

«Наши»

«Оппозиционный блок»

«Левая оппозиция»

«Союз левых сил»

«Государство»

«Прогрессивная социалистическая партия Украины»

«Социалистическая партия Украина»

партия «Социалисты»

«Блок Владимира Сальдо»

Минюст получил поручение безотлагательно «принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий».